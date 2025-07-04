Сенатор Серик Утешов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область провёл встречи с представителями местной власти и медицинского сообщества. Основное внимание уделено вопросам развития сельской медицины, передает BAQ.KZ.

Во время обсуждений с главными врачами районных больниц Нуринского и Осакаровского районов сенатор подчеркнул необходимость ускоренной реализации Национального проекта по модернизации сельского здравоохранения. По словам Утешова, сегодня ключевыми проблемами остаются изношенная инфраструктура, отсутствие аптек при фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), нехватка кадров и жилья для медиков.

"Важно, чтобы молодые врачи хотели и могли работать в селе. Для этого нужны современные условия – и мы, как законодатели, обязаны это обеспечить", — заявил сенатор.

На встречах также поднимался вопрос пересмотра типовых проектов ФАПов, чтобы они соответствовали реальным потребностям сельских населённых пунктов. Отдельно обсуждалось создание аптечных пунктов при медицинских учреждениях первичного звена.

Кроме того, Утешов встретился с акимами сельских округов, где акцент сделал на необходимость расширения полномочий акимов сёл, повышения прозрачности бюджетов и вовлечённости населения в местное управление.

По итогам встреч сенатор отметил готовность совместно с профильными органами и экспертным сообществом выработать конкретные предложения по внесению изменений в действующее законодательство. Все поднятые вопросы будут озвучены на парламентской площадке и взяты под личный контроль.