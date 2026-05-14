Необычный поступок мэра Бишкека обсуждают в соцсетях

В Бишкеке мэр Айбек Джунушалиев приехал на работу на велосипеде, чем привлек внимание горожан, передает BAQ.kz со ссылкой на 24.kg.

Жители Бишкека заметили, как глава города прибыл к зданию муниципалитета не на служебном автомобиле, а на велосипеде.

Этот поступок быстро разошелся в социальных сетях и вызвал активное обсуждение.

Многие пользователи положительно оценили такой шаг, отметив, что мэр подает пример экологичного и здорового образа жизни.

Некоторые горожане выразили надежду, что градоначальник будет чаще использовать велосипед для поездок на работу.

Поступок мэра также восприняли как нестандартный подход к повседневной работе и сигнал к развитию городской культуры и экотранспорта.

В Казахстане в 2016 году аким Шымкента отказался от авто в пользу велосипеда. В акимате города рассказывали, что Абдрахимов приезжает на работу и уезжает на велосипеде. При вступлении в должность акима он сразу отказался от служебного автомобиля. Взамен этого глава города пользовался своим личным транспортом, а в данный момент - велосипедом.