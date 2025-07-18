Известная казахстанская продюсер Баян Алагузова привлекла внимание к проблеме придорожной инфраструктуры, опубликовав в Instagram сторис о своём недавнем путешествии по трассе Павлодар – Астана, передает BAQ.KZ. Возвращаясь со съёмок, она вместе с подругой сделала остановку в степи, где спустя 250 километров пути им наконец-то попался туалет — и он, по словам Алагузовой, стал настоящим "культурным шоком".

"Путешествие по казахстанским степям продолжается. Мы наконец-то нашли туалет — спустя 250 километров. Уже на подходе чувствуется 'приятный' запах", — с иронией отметила продюсер.

В коротком видео она показала постройку с деревянной дверью и очевидными признаками антисанитарии.

"Честный обзор туалета посередине пути из Павлодара в Астану. Посмотрите, так выглядит кусочек цивилизации в степи", — добавила она в своём видео.

Публикация вызвала бурную реакцию в соцсетях и вновь подняла болезненную тему качества придорожных сервисов в Казахстане. Пользователи комментируют: проблема не новая, и подобные "туалеты ужасов" встречаются на трассах по всей стране.

Ранее мы сообщали, что иностранец возмутился состоянием придорожных туалетов в Казахстане.