"Неописуемый запах": Баян Алагузова возмутилась состоянием придорожного туалета в степи
Путешествие по степям Казахстана обернулось для нее неожиданным испытанием.
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Известная казахстанская продюсер Баян Алагузова привлекла внимание к проблеме придорожной инфраструктуры, опубликовав в Instagram сторис о своём недавнем путешествии по трассе Павлодар – Астана, передает BAQ.KZ. Возвращаясь со съёмок, она вместе с подругой сделала остановку в степи, где спустя 250 километров пути им наконец-то попался туалет — и он, по словам Алагузовой, стал настоящим "культурным шоком".
"Путешествие по казахстанским степям продолжается. Мы наконец-то нашли туалет — спустя 250 километров. Уже на подходе чувствуется 'приятный' запах", — с иронией отметила продюсер.
В коротком видео она показала постройку с деревянной дверью и очевидными признаками антисанитарии.
"Честный обзор туалета посередине пути из Павлодара в Астану. Посмотрите, так выглядит кусочек цивилизации в степи", — добавила она в своём видео.
Публикация вызвала бурную реакцию в соцсетях и вновь подняла болезненную тему качества придорожных сервисов в Казахстане. Пользователи комментируют: проблема не новая, и подобные "туалеты ужасов" встречаются на трассах по всей стране.
Ранее мы сообщали, что иностранец возмутился состоянием придорожных туалетов в Казахстане.
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