В Казахстане внедрён механизм возврата неиспользованных бюджетных средств, выделенных квазигосударственным компаниям. Речь идёт о финансировании, которое предоставляется на формирование или увеличение уставного капитала, но остаётся неосвоенным до конца финансового года, передает BAQ.KZ.

Теперь такие остатки подлежат обязательному возврату в государственный бюджет. Норма закреплена в новом Бюджетном кодексе, подписанном Главой государства 15 марта 2025 года. Инициатива реализована по поручению Высшей аудиторской палаты и при участии Министерства национальной экономики и Министерства финансов.

"Эти изменения позволят повысить эффективность и прозрачность управления государственными средствами. Вместо того чтобы "зависать" на счетах нацкомпаний, деньги будут перераспределяться на приоритетные нужды - например, на реализацию инвестиционных проектов", — отмечают аудиторы.

Также подчёркивается, что новый подход снизит риски нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств и будет стимулировать квазигоссектор к более точному планированию расходов.

Мера вступает в силу уже в текущем бюджетном цикле и станет ещё одним шагом в сторону повышения финансовой дисциплины в системе госуправления.