После финального свистка матча 12-го тура Казахстанской Премьер-лиги между столичной "Астаной" и кокшетауским "Окжетпесом" трибуны "Астана Арены" стали местом необычной, но очень вдохновляющей сцены, передает BAQ.KZ. Пока игроки уходили в раздевалки, на стадионе развернулась настоящая экоинициатива: воспитанники Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8 вместе с болельщиками начали собирать мусор, оставшийся после игры.

Эта акция прошла в рамках масштабного экологического проекта "Таза Қазақстан" и стала символом осознанного отношения к окружающей среде. Юные спортсмены показали, что уважение к спорту начинается не только с тренировок и дисциплины, но и с заботы о чистоте на родной арене.

"Мы хотим, чтобы наши болельщики гордились не только результатами на табло, но и культурой поведения на стадионе", — отметил один из организаторов акции.

Матч, завершившийся уверенной победой "Астаны" над "Окжетпесом", стал важным событием и с футбольной точки зрения — столичный клуб вновь вышел на первое место в турнирной таблице с 30 очками после 13 игр. "Окжетпес" с 20 баллами остался пятым.