Сегодня в ряде регионов Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия, передает BAQ.kz.

Синоптики предупреждают о грозах, сильном ветре, тумане и рисках подтоплений.

В Туркестанской области прогнозируются грозы, град и шквальный ветер до 15–20 м/с. В горных районах возможны сильные дожди. В Шымкенте и Туркестане также ожидаются грозы и усиление ветра. При этом сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, а также сохраняется высокая пожарная опасность, в том числе в Талдыкоргане.

В Алматинской области в горных районах пройдут грозы, ветер усилится до 15–20 м/с. В Алматы и Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау также возможны грозы.

В области Улытау ожидаются дожди и грозы, местами туман. Аналогичная погода прогнозируется в Жезказгане.

В Карагандинской области на северо-западе возможны грозы, по области — туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром ожидается туман и ветер с порывами до 15–20 м/с.

В области Абай прогнозируется туман, особенно в Семее. На юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается туман и усиление ветра до 15–20 м/с, в том числе в Уральске.

В Костанайской области ночью пройдут дожди с грозами, местами туман и ветер до 15–20 м/с. В Костанае также ожидается гроза.

В Жамбылской области в горах возможны дожди и грозы, туман и сильный ветер. В Таразе — туман. На западе региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью ожидаются грозы и ветер до 15–20 м/с, в том числе в Актобе.

В Восточно-Казахстанской области прогнозируется туман, в Усть-Каменогорске также объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

В Кызылординской области ожидаются грозы, туман и шквалистый ветер. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области днём возможны дожди и грозы, ночью и утром — туман, ветер до 15–20 м/с.

В Павлодарской области ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области пройдут дожди с грозами, местами туман и ветер до 15–20 м/с. В Петропавловске — аналогичная погода.

Также сохраняются гидрологические риски в Акмолинской области — возможен подъём уровня воды и подтопления населённых пунктов и дорог.

В горных районах Алматы и Алматинской области сохраняется лавинная опасность. Спасатели рекомендуют не выходить на заснеженные склоны.

Специалисты советуют соблюдать меры предосторожности, следить за погодными изменениями и по возможности ограничить поездки в опасные районы.