РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение почти на всей территории Казахстана на 31 декабря. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ряде регионов страны и затронут как крупные города, так и отдельные районы, передает BAQ.KZ.

В Западно-Казахстанской области прогнозируются снег и метель, а днем на севере и востоке региона ожидается сильный снег. На западе и юге области возможны туман и гололед. Ветер южный и юго-западный, на западе, севере и востоке области его порывы достигнут 15–20 м/с. В Уральске ожидаются снег и метель, днем порывы ветра также усилятся до 15–20 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На севере, юге и в горных районах возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы составят 15–20 м/с, местами до 25 м/с. В Таразе временами прогнозируется туман, утром и днем порывы ветра усилятся до 15–20 м/с.

В Костанайской области на юге, востоке и западе ожидаются снег, метель, гололед и туман. В Костанае прогнозируется туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере возможен туман. Ветер восточный и юго-восточный, на юге, юго-востоке и в центральной части области порывы достигнут 15–20 м/с.

В области Абай ночью и утром туман ожидается на севере и юге региона. Ветер восточный и юго-восточный, на севере, юге и в центре области его скорость составит 15–20 м/с, в Жарминском районе порывы усилятся до 23–28 м/с.

В Павлодарской области на западе, севере и юге прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также гололед. Ветер южный, ночью на севере области его порывы достигнут 15–20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются дождь и снег, возможен гололед.

В Актюбинской области днем на севере и западе прогнозируются снег, гололед и низовая метель. На севере, востоке и юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный и южный, днем на севере, западе и в центре области порывы составят 15–20 м/с. В Актобе днем ожидаются снег и низовая метель, ночью туман, порывы ветра достигнут 15–18 м/с.

В Туркестанской области на юге и в горных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На севере, юге и в горных районах возможен туман. Ветер северо-западный, на севере, западе и в горных районах области порывы составят 15–20 м/с, на горных перевалах — до 23 м/с. В Шымкенте и Туркестане прогнозируются порывы северо-западного ветра до 15–20 м/с.

В Алматинской области на юге и в горных районах временами ожидаются туман и гололед. Ветер юго-западный, на севере, юге и в горных районах порывы достигнут 15–20 м/с, днем местами усилятся до 25 м/с. В Конаеве ветер юго-западный, временами с порывами до 15–20 м/с.

Синоптики рекомендуют жителям и гостям регионов учитывать ухудшение погодных условий и соблюдать меры предосторожности.