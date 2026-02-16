Непогода сорвала движение между Астаной и Павлодаром
Сегодня 2026, 19:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 19:02Сегодня 2026, 19:02
23Фото: pixabay.com
С 18:00 16 февраля 2026 года из-за ухудшения погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на республиканской автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ», передает BAQ.KZ.
Ограничения действуют на следующих участках:
Акмолинская область — км 16–200 (от Астана до границы Павлодарской области);
Павлодарская область — км 200–254 (от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты).
Ориентировочное время открытия движения — 17 февраля в 09:00.
Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок и воздержаться от выезда на закрытые участки дорог.
Самое читаемое
- В Казахстане задумались об отмене СОР и СОЧ: почему учителя говорят "достаточно"
- В Астану прибыл казахстанский спортсмен, прославившийся в Японии
- Мировые СМИ восхитились победой Шайдорова
- В МИРЕ: взрыв в Китае, перехват танкера США и жертвы циклона в Мозамбике
- Мужчина ударил ножом пожилых женщин в церкви в России