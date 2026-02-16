С 18:00 16 февраля 2026 года из-за ухудшения погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на республиканской автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ», передает BAQ.KZ.

Ограничения действуют на следующих участках:

Акмолинская область — км 16–200 (от Астана до границы Павлодарской области);

Павлодарская область — км 200–254 (от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты).

Ориентировочное время открытия движения — 17 февраля в 09:00.

Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок и воздержаться от выезда на закрытые участки дорог.