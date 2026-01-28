В Казахстане растёт число случаев, когда непроверенные психологические тренинги, онлайн-коучи и консультанты оказывают влияние на психоэмоциональное состояние граждан, включая уязвимые категории населения, передает BAQ.KZ.

Отсутствие контроля и лицензирования в этой сфере создаёт реальные риски для здоровья людей и доверия к системе социальной поддержки.

"Сегодня психологические и коучинговые услуги в стране фактически не регулируются, а их теневой рынок активно развивается. Люди, обращаясь за поддержкой, сталкиваются с непроверенными специалистами, псевдонаучными методиками и манипуляциями", — отмечает депутат Кенжегул Сейтжан.

По его словам, деятельность множества психологов, тренеров, инфлюенсеров и авторов онлайн-курсов, оказывающих психоэмоциональное воздействие, остаётся без проверки и лицензирования, что может наносить вред психическому и физическому здоровью граждан.

Фракция Народной партии Казахстана направила депутатский запрос заместителям премьер-министра Аиде Балаевой и Серику Жумангарину с предложением создать прозрачную систему регулирования психологических и психоэмоциональных услуг, включая:

- нормативное разграничение профессиональной психологической помощи, коучинга, религиозных и эзотерических практик;

- обязательную регистрацию и лицензирование специалистов и организаций;

- создание цифрового реестра с открытой проверкой квалификации, лицензий и формата оказания услуг;

- информирование граждан о профессиональной ответственности специалистов и особенностях предоставляемых услуг.