Тренинги и коучи угрожают психическому здоровью казахстанцев – мажилисмен
В Казахстане растёт число случаев, когда непроверенные психологические тренинги, онлайн-коучи и консультанты оказывают влияние на психоэмоциональное состояние граждан, включая уязвимые категории населения, передает BAQ.KZ.
Отсутствие контроля и лицензирования в этой сфере создаёт реальные риски для здоровья людей и доверия к системе социальной поддержки.
"Сегодня психологические и коучинговые услуги в стране фактически не регулируются, а их теневой рынок активно развивается. Люди, обращаясь за поддержкой, сталкиваются с непроверенными специалистами, псевдонаучными методиками и манипуляциями", — отмечает депутат Кенжегул Сейтжан.
По его словам, деятельность множества психологов, тренеров, инфлюенсеров и авторов онлайн-курсов, оказывающих психоэмоциональное воздействие, остаётся без проверки и лицензирования, что может наносить вред психическому и физическому здоровью граждан.
Фракция Народной партии Казахстана направила депутатский запрос заместителям премьер-министра Аиде Балаевой и Серику Жумангарину с предложением создать прозрачную систему регулирования психологических и психоэмоциональных услуг, включая:
- нормативное разграничение профессиональной психологической помощи, коучинга, религиозных и эзотерических практик;
- обязательную регистрацию и лицензирование специалистов и организаций;
- создание цифрового реестра с открытой проверкой квалификации, лицензий и формата оказания услуг;
- информирование граждан о профессиональной ответственности специалистов и особенностях предоставляемых услуг.
"Реализация этих мер позволит вывести сферу психологической помощи из теневого поля, повысить качество услуг и восстановить доверие населения к институтам социальной поддержки", — подчеркнул Сейтжан.
