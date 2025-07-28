Несколько автобусов в Астане изменили маршруты
Изменения носят временный характер.
Сегодня, 02:38
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Сегодня, 02:38Сегодня, 02:38
124Фото: BAQ.KZ
В Астане с 27 июля три пригородных автобусных маршрута изменили схемы движения. Об этом сообщили в ТОО City Transportation Systems, передает BAQ.KZ.
"Временно изменена схема движения маршрутов №№ 303, 320, 323 в г. Косшы", - говорится в сообщении.View this post on Instagram
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