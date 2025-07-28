  • 28 Июля, 03:50

Несколько автобусов в Астане изменили маршруты

Изменения носят временный характер.

Сегодня, 02:38
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 02:38
Сегодня, 02:38
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Фото: BAQ.KZ

В Астане с 27 июля три пригородных автобусных маршрута изменили схемы движения. Об этом сообщили в ТОО City Transportation Systems, передает BAQ.KZ.

"Временно изменена схема движения маршрутов №№ 303, 320, 323 в г. Косшы", - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
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A post shared by City Transportation Systems (@cts_kz)

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