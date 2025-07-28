В Астане с 27 июля три пригородных автобусных маршрута изменили схемы движения. Об этом сообщили в ТОО City Transportation Systems, передает BAQ.KZ.

"Временно изменена схема движения маршрутов №№ 303, 320, 323 в г. Косшы", - говорится в сообщении. View this post on Instagram A post shared by City Transportation Systems (@cts_kz)