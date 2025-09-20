Несколько крупных аэропортов Европы столкнулись с перебоями в работе из-за кибератаки на общеевропейского поставщика услуг систем регистрации и посадки пассажиров, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает агентство DPA, в их числе оказался и берлинский аэропорт, который был вынужден временно отключиться от затронутых систем. В пресс-службе уточнили, что сам аэропорт не был целью атаки и пострадал лишь косвенно. Однако ситуация может привести к увеличению времени ожидания на стойках регистрации и возможным задержкам рейсов.

Ранее стало известно, что кибератака затронула и аэропорт Брюсселя. Там регистрация пассажиров на рейсы проводится вручную, а специалисты работают над восстановлением работоспособности систем.

В лондонском аэропорту Хитроу подтвердили, что технические проблемы у стороннего поставщика также могут вызвать задержки. При этом администрация подчеркнула, что речь идёт именно о сбое в работе внешних сервисов, а не о внутренних системах аэропорта.

По данным СМИ, последствия атаки всё ещё устраняются, а авиакомпании предупреждают пассажиров о возможных задержках и рекомендуют приезжать в аэропорты заранее.