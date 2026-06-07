Несколько городов Казахстана предупредили о загрязнении воздуха
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе.
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7 июня в девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Жителям рекомендуется учитывать погодные факторы при планировании передвижений.
Как передает «Казгидромет», 7 июня НМУ прогнозируются в Астане, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Талдыкоргане, ночью в Алматы, Актобе и Атырау.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
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