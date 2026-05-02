Несколько грузовиков мусора вывезли с берегов реки Есиль в Астане

В рамках республиканской экоинициативы «Таза Қазақстан» в Астане проходят мероприятия, направленные на обеспечение чистоты городских водоемов, под общим названием «Мөлдір бұлақ». На реке Есиль была проведена масштабная природоохранная акция «Таза су айдындары» для сохранения водных биоресурсов, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Экоакцию провели на реке Есиль, в районе объездной дороги в направлении Караганды.

Организатором выступила Есильская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства МСХ РК. Инициатива собрала сотни участников - представителей государственных органов, активистов общественных организаций, волонтеров и журналистов. К масштабной уборке присоединились и простые жители города.

Цель - комплексная очистка береговой линии от бытового мусора и пластика, который накопился за зимний период. Кроме того, одной из ключевых задач организаторы назвали создание благоприятных условий для весеннего нереста рыб. С помощью специального оборудования проводилась фильтрация воды, что позволяет очистить русло от мелких фракций загрязнений и улучшить кислородный режим в местах икрометания.

Участники акции отмечают, что подобные мероприятия — это не просто механическая работа по сбору отходов, а важный шаг в воспитании экологической культуры населения. За время проведения акции с прибрежной зоны было вывезено несколько грузовиков мусора, большую часть которого составил пластик, стекло и остатки рыболовных сетей, представляющих смертельную опасность для речных обитателей.

Прошедшая акция еще раз напомнила обществу о хрупкости водной экосистемы. По словам организаторов, такие выезды помогают привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды и показывают, что совместными усилиями государственных структур и общественности можно добиться значимых результатов в сохранении природного богатства.