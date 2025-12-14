В преддверии Дня Независимости в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в селах Уштобе и Екпин Аксуатского района были торжественно открыты врачебные амбулатории, передаёт BAQ.KZ.

В селе Киндикты начал работу фельдшерско-акушерский пункт, а в населённых пунктах Кызылжулдыз, Коктубек, Сулутал и Айнабастау — медицинские пункты.

Новые медицинские объекты оснащены в соответствии с современными требованиями и полностью обеспечены необходимым оборудованием для проведения диагностических, лечебных и профилактических мероприятий. В частности, в амбулаториях установлены компьютерная техника, дефибрилляторы, ультразвуковые и физиотерапевтические аппараты, инфузионные устройства, небулайзеры, пульсоксиметры, лабораторное и гинекологическое оборудование.

"Ввод в эксплуатацию данных социальных объектов позволит повысить доступность первичной медицинской помощи и окажет положительное влияние на развитие сельского здравоохранения", - отметили в областном акимате.