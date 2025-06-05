Несовершеннолетнему фигуранту по делу Шерзата дали 1,5 года
Он будет отбывать наказание в колонии средней безопасности для несовершеннолетних.
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5 июня в суде по делу об убийстве Шерзата Полата был оглашён приговор в отношении несовершеннолетнего подсудимого — Думана Ысқақа. Несмотря на то, что отец погибшего публично заявил о прощении, суд признал вину подростка и назначил ему наказание.
"Суд постановил признать Ысқақа Думана Қайдарұлы виновным по статье 434 Уголовного кодекса Республики Казахстан — заранее не обещанное укрывательство преступления. Назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для несовершеннолетних", - зачитал приговор судья Ержан Жанузаков.
Прощение со стороны семьи потерпевшего было принято судом к сведению как смягчающее обстоятельство, однако не освободило от уголовной ответственности. Суд указал, что участие несовершеннолетнего в сокрытии тяжкого преступления требует справедливой юридической оценки.
Напомним, преступление произошло в октябре 2024 года. В ходе конфликта, вспыхнувшего в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре, Шерзат Полат был жестоко избит и вскоре скончался от ножевого ранения. По делу проходят ещё восемь человек, которым также назначены сроки наказания. Судебный процесс длился несколько месяцев и сопровождался значительным общественным резонансом.
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