В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. На заседании суд представил видеозапись очной ставки между Каржаубаем Нурымовым и несовершеннолетним подсудимым Думаном Ыскаком, передает корреспондент BAQ.KZ.

Очная ставка состоялась 28 октября 2024 года. Согласно записи, Каржаубай Нурымов заявил, что Думан Ыскак не принимал участия в нападении на Шерзата и его дядю Нурганата. Более того, он пытался остановить агрессивно настроенных товарищей, отговаривал их от конфликта и хотел увезти с места происшествия. В момент самой драки, по словам Нурымова, Ыскака рядом уже не было.

18-летний Думан Ыскак также подробно рассказал о событиях ночи с 3 на 4 октября. По его словам, он уговаривал Нурбола и Дархана уехать, но те его не послушали. Когда началась драка и раздались выстрелы, он испугался и побежал к машине. Позвонить в полицию он не смог: села батарея телефона, а на счете не было средств.

Позже он увидел, как мимо проехал Mercedes, и последовал за ним. Машина остановилась у магазина "777", после чего Думан сказал, что поедет домой. Его высадили у входа в село. На вопрос, почему он не обратился в полицию уже дома, Ыскак ответил:

"Боялся. Всех боялся".

Следователь уточнил:

"Полиция забрала тебя из школы?" "Да". "Почему никому не сообщил?" "Боялся". "Кого боялся?" "Они мне сказали: "Никому не проболтайся".

После просмотра видеозаписи адвокат потерпевшей стороны уточнил, кто именно ему велел не проболтаться.