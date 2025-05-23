Несовершеннолетний подсудимый по делу Шерзата признался на очной ставке о давлении
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В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. На заседании суд представил видеозапись очной ставки между Каржаубаем Нурымовым и несовершеннолетним подсудимым Думаном Ыскаком, передает корреспондент BAQ.KZ.
Очная ставка состоялась 28 октября 2024 года. Согласно записи, Каржаубай Нурымов заявил, что Думан Ыскак не принимал участия в нападении на Шерзата и его дядю Нурганата. Более того, он пытался остановить агрессивно настроенных товарищей, отговаривал их от конфликта и хотел увезти с места происшествия. В момент самой драки, по словам Нурымова, Ыскака рядом уже не было.
18-летний Думан Ыскак также подробно рассказал о событиях ночи с 3 на 4 октября. По его словам, он уговаривал Нурбола и Дархана уехать, но те его не послушали. Когда началась драка и раздались выстрелы, он испугался и побежал к машине. Позвонить в полицию он не смог: села батарея телефона, а на счете не было средств.
Позже он увидел, как мимо проехал Mercedes, и последовал за ним. Машина остановилась у магазина "777", после чего Думан сказал, что поедет домой. Его высадили у входа в село. На вопрос, почему он не обратился в полицию уже дома, Ыскак ответил:
"Боялся. Всех боялся".
Следователь уточнил:
"Полиция забрала тебя из школы?"
"Да".
"Почему никому не сообщил?"
"Боялся".
"Кого боялся?"
"Они мне сказали: "Никому не проболтайся".
После просмотра видеозаписи адвокат потерпевшей стороны уточнил, кто именно ему велел не проболтаться.
"Нет, никто мне так не говорил. Просто на очной ставке я сильно волновался. Маму долго не видел. К тому же следователь грубо разговаривал. Я отказываюсь от этих показаний", - сказал Думан Ыскак.
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