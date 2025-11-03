Прокуратура Алматы завершила расследование громкого дела о несрабатывании системы раннего оповещения при землетрясении, произошедшем 23 января 2024 года. Тогда автоматизированная система, закупленная для своевременного информирования населения, не сработала, что вызвало широкий общественный резонанс, передает BAQ.KZ.

Во исполнение поручения Президента и Генерального прокурора была проведена проверка законности закупа оборудования. Надзорные органы установили признаки хищения бюджетных средств при приобретении системы раннего оповещения в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Следствие выяснило, что генеральный директор ТОО "TNS-INTEC", действуя из корыстных побуждений, поставил некачественное оборудование и оформил фиктивные акты выполненных работ, похитив бюджетные средства в особо крупном размере.

По результатам рассмотрения дела военный суд Алматинского гарнизона вынес обвинительный приговор.

К уголовной ответственности привлечены три заместителя начальника ДЧС Алматы, проявившие халатность при приемке оборудования, а также представители авторского и технического надзора, не обеспечившие контроль за исполнением контракта.

Все подсудимые признаны виновными. Суд назначил им лишение свободы с запретом занимать должности в государственных и квазигосударственных органах.

Таким образом, трагический инцидент с несработавшей системой оповещения обернулся уголовными приговорами и стал показателем того, насколько опасно пренебрежение техническим и служебным контролем в сфере гражданской безопасности.