Нетаньяху анонсировал расширение операции в Газе: удары затронут новые районы
Это касается районов с сотнями тысяч перемещённых жителей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военное наступление в секторе Газа будет масштабнее, чем объявлялось ранее, передает BAQ.KZ со ссылкой на CNBC. По его словам, помимо города Газа, удары планируются по "центральным лагерям" и району Муваси, где, по данным ООН, находятся сотни тысяч перемещённых жителей.
На фоне критики как внутри страны, так и за её пределами, Нетаньяху подчеркнул, что у Израиля "нет иного выбора, кроме как полностью разгромить ХАМАС". Он отметил, что будут предусмотрены "безопасные зоны" для мирных жителей, хотя ранее такие районы также подвергались атакам.
В воскресенье вечером глава израильского правительства провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом, поблагодарив его за "непоколебимую поддержку". Перед экстренным заседанием Совбеза ООН Нетаньяху отверг обвинения в намеренном создании голода в Газе, назвав их "глобальной кампанией лжи".
Среди целей операции он назвал демилитаризацию территории, установление "превосходящего контроля безопасности" израильской армии и передачу управления гражданской администрации, не связанной с Израилем. Также планируется увеличить число пунктов выдачи гуманитарной помощи и допустить в Газу больше иностранных журналистов.
ХАМАС в ответ обвинил Нетаньяху во лжи и заявил, что ответственность за гибель мирных жителей и гуманитарный кризис несёт израильская сторона.
