Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении участвовать в предстоящих всеобщих выборах и вновь побороться за пост главы правительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

"Да, я верю, что с поддержкой народа смогу одержать победу", - сказал он в интервью телеканалу Channel 12, комментируя свои политические планы.

Ранее государственный телеканал KAN сообщал, что Нетаньяху рассматривает возможность переноса выборов с ноября 2026 года на июнь 2025-го. Согласно израильскому законодательству, премьер-министр может рекомендовать роспуск парламента и проведение досрочных выборов, однако решение должно быть утверждено президентом страны.

По данным последнего опроса газеты Maariv, если бы выборы состоялись сегодня, партия Нетаньяху получила бы 52 места в Кнессете, тогда как оппозиция набрала бы 58, а арабские партии - 10. Для формирования правительства необходимо минимум 61 место из 120.

Следующие всеобщие выборы в Израиле, согласно действующему календарю, запланированы на ноябрь 2026 года.