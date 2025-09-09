Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям палестинского города Газа с призывом немедленно покинуть его. Обращение опубликовано канцелярией главы правительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По словам Нетаньяху, в ближайшее время израильская армия начнет масштабное наступление. Он напомнил, что за последние дни в Газе были уничтожены несколько высотных зданий.