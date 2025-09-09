Нетаньяху призвал жителей Газы эвакуироваться перед наступлением
Обращение было опубликовано канцелярией главы правительства.
Сегодня, 07:16
90Фото: Abir Sultan / Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям палестинского города Газа с призывом немедленно покинуть его. Обращение опубликовано канцелярией главы правительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По словам Нетаньяху, в ближайшее время израильская армия начнет масштабное наступление. Он напомнил, что за последние дни в Газе были уничтожены несколько высотных зданий.
"Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям - наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся. В связи с этим я пользуюсь возможностью и говорю жителям Газы: слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!", - заявил премьер-министр.
