Нетрезвый астанчанин устроил ДТП с тремя автомобилями
Инцидент зафиксирован камерами видеонаблюдения МВД.
Сегодня 2026, 00:32
119Фото: Istockphoto
11 апреля на пересечении улиц Сарайшык и Туркестан в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lixiang L9, Toyota Land Cruiser и Hyundai Tucson, передает BAQ.kz.
По данным полиции, водитель Lixiang не снизил скорость при возникновении опасности и столкнулся с Toyota. После удара автомобиль по инерции также задел Hyundai.
В результате аварии водитель Toyota Land Cruiser был доставлен в больницу и госпитализирован.
Водитель Lixiang был сразу задержан. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобиль нарушителя помещён на коммунальную стоянку. Инцидент зафиксирован камерами видеонаблюдения МВД.
По факту управления автомобилем в нетрезвом состоянии начато административное производство. После установления степени тяжести полученных травм будет принято дальнейшее процессуальное решение.
