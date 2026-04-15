11 апреля на пересечении улиц Сарайшык и Туркестан в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lixiang L9, Toyota Land Cruiser и Hyundai Tucson, передает BAQ.kz.

По данным полиции, водитель Lixiang не снизил скорость при возникновении опасности и столкнулся с Toyota. После удара автомобиль по инерции также задел Hyundai.

В результате аварии водитель Toyota Land Cruiser был доставлен в больницу и госпитализирован.

Водитель Lixiang был сразу задержан. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль нарушителя помещён на коммунальную стоянку. Инцидент зафиксирован камерами видеонаблюдения МВД.

По факту управления автомобилем в нетрезвом состоянии начато административное производство. После установления степени тяжести полученных травм будет принято дальнейшее процессуальное решение.