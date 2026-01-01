Нетрезвый мужчина демонстрировал предметы схожие с боевым оружием на заправке в ЗКО
Что в итоге нашли у задержанного?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полиция задержала мужчину с двумя пистолетами в Западно-Казахстанской области, передает BAQ.kz.
Случай произошел накануне на одной из автозаправок Уральска. Сработавшая тревожная кнопка стала причиной экстренного ночного выезда наряда полиции на место событий. Полицейские, использовав приемы самбо задержали 46-летнего жителя города, у которого изъяли пневматический и стартовый пистолеты.
"Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел на автозаправку, приобрел сигареты и демонстрировал предметы, внешне схожие с боевым оружием. При этом угроз в адрес персонала он не высказывал. Подозреваемый доставлен в подразделение полиции", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия. В полиции подчеркнули, что любые действия, создающие угрозу безопасности граждан и их спокойствию, будут незамедлительно пресекаться в соответствии с законодательством.
Самое читаемое
- 14 января школьников Астаны переводят на дистанционное обучение
- ИПН отменяют для части граждан: какие доходы больше не облагаются налогом в Казахстане
- Президенту доложили о газификации Астаны и запуске ключевых газопроводов
- Военнослужащие береговой охраны Атырау несут службу в аварийном здании
- Город Алатау может стать напрямую подчинённым правительству — депутат