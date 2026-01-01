Полиция задержала мужчину с двумя пистолетами в Западно-Казахстанской области, передает BAQ.kz.

Случай произошел накануне на одной из автозаправок Уральска. Сработавшая тревожная кнопка стала причиной экстренного ночного выезда наряда полиции на место событий. Полицейские, использовав приемы самбо задержали 46-летнего жителя города, у которого изъяли пневматический и стартовый пистолеты.

"Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел на автозаправку, приобрел сигареты и демонстрировал предметы, внешне схожие с боевым оружием. При этом угроз в адрес персонала он не высказывал. Подозреваемый доставлен в подразделение полиции", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия. В полиции подчеркнули, что любые действия, создающие угрозу безопасности граждан и их спокойствию, будут незамедлительно пресекаться в соответствии с законодательством.