Нетрезвый водитель на своем авто протаранил патрульную машину в области Абай
22 Ноября 2026, 07:14
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22 Ноября 2026, 07:1422 Ноября 2026, 07:14
205Фото: ДП области Абай
В Урджарском районе области Абай нетрезвый водитель Hyundai Tucson попытался скрыться от полиции по бездорожью, но врезался в служебный Chevrolet Cobalt. Инцидент произошёл 21 ноября около 00:23 во время рейда «Правопорядок».
Полицейские заметили, как внедорожник резко съехал с дороги, и потребовали от водителя остановиться. Однако 62-летний мужчина проигнорировал сигнал и продолжил движение.
Во время погони Hyundai Tucson столкнулся с патрульным автомобилем. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Материалы по двум нарушениям — вождению в нетрезвом виде и невыполнению требования об остановке — направили в суд. Автомобиль водворили на спецстоянку.
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