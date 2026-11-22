В Урджарском районе области Абай нетрезвый водитель Hyundai Tucson попытался скрыться от полиции по бездорожью, но врезался в служебный Chevrolet Cobalt. Инцидент произошёл 21 ноября около 00:23 во время рейда «Правопорядок».

Полицейские заметили, как внедорожник резко съехал с дороги, и потребовали от водителя остановиться. Однако 62-летний мужчина проигнорировал сигнал и продолжил движение.

Во время погони Hyundai Tucson столкнулся с патрульным автомобилем. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы по двум нарушениям — вождению в нетрезвом виде и невыполнению требования об остановке — направили в суд. Автомобиль водворили на спецстоянку.