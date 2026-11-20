В Жарминском районе области Абай начал работу Центр оперативного управления полиции. Для его запуска установили 77 новых устройств видеонаблюдения и контроля дорожного движения.

В церемонии открытия приняли участие аким области Берик Уали и начальник Департамента полиции региона Эльдар Данияров.

Сотрудники центра смогут в режиме реального времени следить за обстановкой на улицах и в общественных местах, направлять полицейские наряды к местам происшествий и координировать их действия.

Из 77 установленных устройств 72 камеры предназначены для наблюдения за общественными местами, ещё пять скоростемеров будут фиксировать превышение скорости. Кроме того, для наблюдения с воздуха и выявления правонарушений полицейские будут использовать беспилотник.

Открытие центра позволит повысить оперативность реагирования полиции на происшествия и ускорить оказание помощи жителям района.