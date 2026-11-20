77 устройств установили для наблюдения за улицами Жарминского района области Абай
В области Абай открыли Центр оперативного управления полиции, который будет координировать работу нарядов и помогать быстрее реагировать на происшествия.
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В Жарминском районе области Абай начал работу Центр оперативного управления полиции. Для его запуска установили 77 новых устройств видеонаблюдения и контроля дорожного движения.
В церемонии открытия приняли участие аким области Берик Уали и начальник Департамента полиции региона Эльдар Данияров.
Сотрудники центра смогут в режиме реального времени следить за обстановкой на улицах и в общественных местах, направлять полицейские наряды к местам происшествий и координировать их действия.
Из 77 установленных устройств 72 камеры предназначены для наблюдения за общественными местами, ещё пять скоростемеров будут фиксировать превышение скорости. Кроме того, для наблюдения с воздуха и выявления правонарушений полицейские будут использовать беспилотник.
Открытие центра позволит повысить оперативность реагирования полиции на происшествия и ускорить оказание помощи жителям района.
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