В столице задержан мужчина, повредивший стенд с высказываниями великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Инцидент произошёл на аллее по улице Сыганак. По данным полиции, 49-летний мужчина разорвал плакат и повредил конструкцию, на которой были размещены назидания Абая.

Своими действиями он проявил неуважение к общественным и культурным ценностям, осквернив память выдающегося мыслителя и символ национального наследия. По данному факту полицейскими составлен протокол, - сообщили в полиции.

Суд назначил нарушителю 20 суток ареста.

В полиции отметили, что в рамках принципа "Закон и порядок" уделяется особое внимание борьбе с вандализмом. С начала года в Астане зарегистрировано 131 административное правонарушение, связанное с порчей имущества. Все нарушители привлечены к ответственности.

Столичная полиция призывает граждан бережно относиться к культурным объектам и сообщать о фактах вандализма по номеру 102.