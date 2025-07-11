Невидимая угроза: как в Астане выявляют опасные токсины в воде и продуктах
В Астане специалисты умеют находить токсичные вещества на уровне нанограмма.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане работает лаборатория, где с помощью высокоточных технологий выявляют опасные токсины, способные накапливаться в воде, почве и продуктах питания. Корреспондент BAQ.KZ побывала в лаборатории и узнала, как специалисты ищут "иголку в стоге сена" — мельчайшие следы диоксинов и ПХБ, а также выяснила, какую воду действительно безопаснее пить в столице.
В столице функционирует специализированная лаборатория, которая занимается определением диоксинов и полихлорированных бифенилов (ПХБ).
Что такое диоксины и ПХБ?
Диоксины и ПХБ относятся к стойким органическим загрязнителям и признаны одними из самых опасных веществ. Они обладают канцерогенными, мутагенными и иммуносупрессивными свойствами, вызывают рак, мутации и могут негативно влиять на репродуктивную и иммунную системы.
Полихлорированные бифенилы неофициально называют "химическим СПИДом" за их способность подавлять иммунитет.
Где встречаются диоксины?
Диоксины могут образовываться при горении материалов, содержащих хлор. Они могут попадать в окружающую среду через промышленные выбросы, лесные пожары или сжигание мусора. Даже микроскопические количества этих веществ могут нанести вред здоровью. Они накапливаются в организме и передаются по пищевой цепи, что особенно опасно для детей и беременных женщин.
"Мы работаем в капсульных помещениях со специальными стенами, не содержащими галогенов. Вентиляционная система полностью автономна и оснащена хепафильтрами, которые предотвращают выброс вредных веществ в окружающую среду", — рассказывает заведующий лабораторией по выявлению диоксинов и ПХБ Марат Ахметов.
Для пробоподготовки используется современная автоматизированная система американской компании, позволяющая сократить время анализа до трёх часов. Для сравнения: классические методы занимают от трёх дней до недели.
"Быстрота достигается за счёт применения высокого давления, высокой температуры и специальных запатентованных картриджей очистки. Это позволяет эффективно разделять пробы на фракции: отдельно диоксины, отдельно полихлорированные бифенилы, отдельно дибензофураны. Затем образец концентрируется и готовится к анализу", — пояснил Марат Ахметов.
Финальная проверка проводится с помощью газового хромато-масс-спектрометра из США, позволяющего определять наличие диоксинов на уровне нанограмм — это как найти иголку в стоге сена.
Результаты проверок: какую воду пить в Астане?
В лаборатории нашей редакции рассказали, какую воду лучше всего употреблять в Астане. Как оказалось, для исследования использовали воду из разных источников: фильтрованную, бутилированную, водопроводную и воду из автоматов в столичных магазинах. В результате анализа специалистами установлено, что фильтрованная вода практически не содержит минералов и считается "мертвой". Более полезной для организма признана бутилированная вода, поскольку она сохраняет необходимые минералы, поддерживающие здоровье.
С момента открытия лаборатории специалисты провели множество исследований различных объектов: почвы, воды, пищевых продуктов. К счастью, на текущий момент все результаты проверок показали отсутствие опасных концентраций диоксинов.
Если в образцах выявляются превышения допустимых норм, информация передаётся в регулирующие органы. Лаборатория предоставляет научные данные, а решения принимают соответствующие государственные структуры. Это, в свою очередь, открывает новые возможности для мониторинга, исследований и предотвращения экологических угроз. Регулярный мониторинг качества воды, почвы и продуктов питания помогает сохранить благоприятную среду и уверенность в завтрашнем дне.
Автор фото: Арман Мухатов
Самое читаемое
- Оставить историю для потомков: как в Семее борются за старинную архитектуру
- Ядовитые пауки атакуют Жетысу, пострадали 21 человек
- Заявление Перизат Кайрат о побоях: полиция показала видео из СИЗО
- "Запах стоит ужасный": столбы газа вырывались из-под земли в Талдыкоргане
- ХК "Номад" объявил состав обновлённого тренерского штаба