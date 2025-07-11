В Астане работает лаборатория, где с помощью высокоточных технологий выявляют опасные токсины, способные накапливаться в воде, почве и продуктах питания. Корреспондент BAQ.KZ побывала в лаборатории и узнала, как специалисты ищут "иголку в стоге сена" — мельчайшие следы диоксинов и ПХБ, а также выяснила, какую воду действительно безопаснее пить в столице.

В столице функционирует специализированная лаборатория, которая занимается определением диоксинов и полихлорированных бифенилов (ПХБ).

Что такое диоксины и ПХБ?

Диоксины и ПХБ относятся к стойким органическим загрязнителям и признаны одними из самых опасных веществ. Они обладают канцерогенными, мутагенными и иммуносупрессивными свойствами, вызывают рак, мутации и могут негативно влиять на репродуктивную и иммунную системы.

Полихлорированные бифенилы неофициально называют "химическим СПИДом" за их способность подавлять иммунитет.

Где встречаются диоксины?

Диоксины могут образовываться при горении материалов, содержащих хлор. Они могут попадать в окружающую среду через промышленные выбросы, лесные пожары или сжигание мусора. Даже микроскопические количества этих веществ могут нанести вред здоровью. Они накапливаются в организме и передаются по пищевой цепи, что особенно опасно для детей и беременных женщин.

"Мы работаем в капсульных помещениях со специальными стенами, не содержащими галогенов. Вентиляционная система полностью автономна и оснащена хепафильтрами, которые предотвращают выброс вредных веществ в окружающую среду", — рассказывает заведующий лабораторией по выявлению диоксинов и ПХБ Марат Ахметов.

Для пробоподготовки используется современная автоматизированная система американской компании, позволяющая сократить время анализа до трёх часов. Для сравнения: классические методы занимают от трёх дней до недели.

"Быстрота достигается за счёт применения высокого давления, высокой температуры и специальных запатентованных картриджей очистки. Это позволяет эффективно разделять пробы на фракции: отдельно диоксины, отдельно полихлорированные бифенилы, отдельно дибензофураны. Затем образец концентрируется и готовится к анализу", — пояснил Марат Ахметов.

Финальная проверка проводится с помощью газового хромато-масс-спектрометра из США, позволяющего определять наличие диоксинов на уровне нанограмм — это как найти иголку в стоге сена.

Результаты проверок: какую воду пить в Астане?

В лаборатории нашей редакции рассказали, какую воду лучше всего употреблять в Астане. Как оказалось, для исследования использовали воду из разных источников: фильтрованную, бутилированную, водопроводную и воду из автоматов в столичных магазинах. В результате анализа специалистами установлено, что фильтрованная вода практически не содержит минералов и считается "мертвой". Более полезной для организма признана бутилированная вода, поскольку она сохраняет необходимые минералы, поддерживающие здоровье.

С момента открытия лаборатории специалисты провели множество исследований различных объектов: почвы, воды, пищевых продуктов. К счастью, на текущий момент все результаты проверок показали отсутствие опасных концентраций диоксинов.

Если в образцах выявляются превышения допустимых норм, информация передаётся в регулирующие органы. Лаборатория предоставляет научные данные, а решения принимают соответствующие государственные структуры. Это, в свою очередь, открывает новые возможности для мониторинга, исследований и предотвращения экологических угроз. Регулярный мониторинг качества воды, почвы и продуктов питания помогает сохранить благоприятную среду и уверенность в завтрашнем дне.

Автор фото: Арман Мухатов