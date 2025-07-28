Российский блогер Михаил Гребенюк оказался в центре критики после того, как в Сети разошлось видео с его участием, где он негативно отозвался о казахстанском шоколаде. В ролике, опубликованном в соцсетях, он назвал сладость "невкусной" и добавил, что "никто в здравом уме её не купит", а сам шоколад — "маркетинговый ход", передает BAQ.KZ.

Видео вызвало бурную реакцию со стороны пользователей, особенно из Казахстана. Многие восприняли высказывание как неуважение к национальной символике и культурному наследию, передает BAQ.KZ.

Спустя некоторое время Гребенюк опубликовал извинения в соцсетях. В тексте он признал, что у него "не хватило мозгов" понять, что речь шла не просто о вкусе, а о символе, который дорог многим поколениям казахстанцев:

"Это не просто шоколад — это гордость, традиции и любовь народа. Простите меня за моё невежество. Я усвоил урок".

Блогер отметил, что его отец родился в Алматы, он сам любит казахстанскую кухню и обещал впредь "покупать, дарить и разделять национальную гордость". Он завершил пост фразой на казахском языке, поблагодарив за урок и попросив прощения: