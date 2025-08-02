Во время проверки исполнения жилищного законодательства было установлено, что жительница Тараза незаконно получила квартиру, выдавая себя за госслужащую, передает BAQ.kz.

Как сообщили в прокуратуре Жамбылской области, во время проверки исполнения жилищного законодательства в отделе жилищных отношений акимата Тараза установлено, что гражданка С. представила поддельную справку и, выдав себя за государственного служащего, получила двухкомнатную квартиру из государственного жилищного фонда в микрорайоне "Ұлы Дала".

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы, представленная справка оказалась поддельной.

"По факту мошенничества Управление полиции города начало досудебное расследование по ст.190, ч.3, УК. Проводится процедура возврата недвижимого имущества в государственный фонд. Впоследствии жильё предоставят нуждающимся", - уточнили в прокуратуре.

Иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.