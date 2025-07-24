Власти Мангистауской области начали борьбу с незаконной добычей щебня в районе села Шетпе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Предприятия, нарушающие условия лицензий, могут не только лишиться права на недропользование, но и получить штраф в размере 110 миллионов тенге.

Как сообщает издание, жители села Шетпе на протяжении нескольких лет жалуются на шум, пыль и разрушения, вызванные деятельностью карьеров и интенсивным движением грузового транспорта. Ответом на обращения стало усиление контроля со стороны управления природных ресурсов и природопользования области. По итогам проверок, проведённых в первом полугодии 2025 года, были выявлены семь карьеров, не выполнивших условия договоров, и одиннадцать — нарушивших природоохранное законодательство. В июле предприятиям направлены официальные предупреждения. У них есть три месяца, чтобы устранить нарушения — в противном случае лицензии будут отозваны, а договоры расторгнуты в одностороннем порядке.

Рабочая группа будет осуществлять контроль за соответствием деятельности недропользователей требованиям законодательства. Если нарушения не устранят, то будут приняты соответствующие меры и введены ограничения на деятельность карьеров в соответствии с законодательством, — сообщил руководитель областного управления природных ресурсов Сабит Дуйсекенов.

По его словам, в районе села Шетпе зарегистрированы 25 недропользователей: 20 из них работают на контрактной основе, остальные — по лицензии. Для усиления надзора создана специальная рабочая группа с участием правоохранительных и исполнительных органов.