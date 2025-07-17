Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам прохождения вегетационного периода и обеспечения южных регионов страны поливной водой в рамках исполнения поставленных Президентом задач по устойчивому развитию сельского хозяйства, передает BAQ.KZ.



С докладом о ситуации на местах выступил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, заслушаны акимы Туркестанской, Кызылординской областей.



На совещании обсуждена текущая водохозяйственная обстановка в южных регионах.

По данным РГП "Казгидромет", текущий поливной сезон продолжается в условиях дефицита осадков в южных регионах страны.



Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов доложил, что в Алматинской области и Жетісу обеспечена стабильная ситуация с водоснабжением сельскохозяйственных угодий. В целях повышения оперативности и улучшения эффективности водообеспечения в этих регионах работает командированная группа представителей Министерства и РГП "Казводхоз".



По Жамбылской области вегетационный период проходит в плановом режиме. Водохозяйственная обстановка в Шу-Таласском бассейне остается стабильной и находится под постоянным мониторингом. На текущий поливной сезон совокупный плановый объем водоподачи по бассейну рек Шу и Талас с апреля по сентябрь 2025 года составляет 625 млн м³. С начала июля подключена подпитывающая насосная станция на реке Шу в селе Кайнар Кордайского района, что позволило увеличить подачу воды в нижележащие участки. Кроме того, силами филиала РГП "Казводхоз" была произведена очистка участка реки Шу.



В Туркестанской и Кызылординской областях вегетационный период в текущем году начался на 20 дней раньше среднегодовых сроков. В условиях пониженной влажности верхнего слоя почвы водопотребление сельскохозяйственных культур на начальном этапе увеличилось в среднем на 50%, что создало дополнительную нагрузку на источники орошения.



Внедрена система поочередного и ночного полива, что позволило оптимизировать расход воды и обеспечить равномерное орошение сельскохозяйственных угодий. Активно применяется повторное использование коллекторно-дренажной воды, способствующее экономии водных ресурсов и снижению антропогенной нагрузки на экосистему.



Подключен вертикальный дренаж и насосные агрегаты, что обеспечивает стабилизацию уровня грунтовых вод и повышает эффективность мелиоративных мероприятий на орошаемых землях. Для координации работы по водообеспечению аграриев в Туркестанской области находятся заместители председателя Комитета по регулированию,

В ходе совещания министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов также доложил о выявленных фактах несанкционированных посевов влагоемких культур в Туркестанской области, а также незаконного расходования воды в южных регионах.



Олжас Бектенов поручил обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием имеющихся водных ресурсов и не допускать подобных фактов впредь. Перед акиматом Туркестанской области поставлена задача заблаговременно принять соответствующие меры для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения.



Подчеркнута необходимость перехода к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность и экономию, межведомственное взаимодействие. Должностные лица, допустившие несанкционированные посевы влагоемких культур будут привлечены к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, на совещании рассмотрены принимаемые меры по использованию ресурсов месторождений подземных вод для обеспечения питьевой водой населения Атырауской и Мангистауской областей.