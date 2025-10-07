Филиал АО "Интергаз Центральная Азия" оказался в центре экологического скандала — на Бозойском подземном хранилище газа в Шалкарском районе были пробурены две скважины без необходимых разрешений на эмиссии в окружающую среду, передает BAQ.KZ.

Проверку по поручению природоохранной прокуратуры провёл Департамент экологии области.

Согласно экологическому законодательству, выбросы в атмосферу и размещение отходов без соответствующих разрешений квалифицируются как сверхнормативные. За такие действия предусмотрены крупные штрафы — до 10 000% от ставки платы за захоронение отходов.

По результатам проверки в отношении компании было зарегистрировано четыре административных материала. Общая сумма штрафа составила 1,2 миллиарда тенге. Добровольно предприятие выплатило 20 миллионов тенге. Оставшаяся сумма — более 1,1 миллиарда — была обжалована в суде, однако постановления о штрафах были оставлены в силе судами первой и апелляционной инстанций.

Теперь компания обязана в течение месяца выплатить остаток. В случае отказа, государственные органы могут прибегнуть к принудительному взысканию.