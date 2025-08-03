Они не дают громких интервью, не отвечают на критику в соцсетях, не состоят в политических партиях, не посещают общественные мероприятия, избегают всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти. Судьи в Казахстане – это одна из самых закрытых и, пожалуй, самых недопонятых профессиональных групп. Мы привыкли думать о них как о людях в мантии, которые "выносят приговоры". Но кто они на самом деле? Что происходит по ту сторону стола в зале заседаний? И легко ли оставаться беспристрастным, когда ты сам – часть системы?

Корреспондент BAQ.KZ встретилась с судьей Специализированного межрайонного административного суда города Астаны Жанар Дуйсеновой, которая уже 16 лет работает в судейской системе. Она рассказала, с какими вызовами сталкивается судья в Казахстане, как изменилась судебная система за последние годы, и почему доверие к суду – это не только вопрос закона, но и вопрос совести.

Плох тот юрист, который не мечтает стать судьёй

В детстве Жанар Дуйсенова не мечтала стать судьёй. Обычно девочки хотят быть учителями или врачами. Но в случае Жанар всё складывалось иначе. Родители – юристы, оба адвокаты. С детства девочка слышала разговоры о делах, о законе, об ответственности. И как-то незаметно для себя впитала этот дух – уважения к праву, к аргументу, к справедливости.

Фото из личного архива Жанар Дуйсеновой.

После школы она поступила на международное право в КазГЮА. Изучала активно английский язык и представляла, что будет работать в международных организациях.

Но всё поменялось, когда Жанар впервые попала в суд.

"Когда я начала работать секретарём, увидела работу судей изнутри. Поставила себе тогда цель, что в будущем стану судьей. Есть такая поговорка: "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом". Также плох тот юрист, который не мечтает стать судьей. Во всём мире есть такое понятие, что апогеем юридической специальности является должность судьи, потому что это и уровень ответственности, и все остальные законом возложенные обязанности и гарантии, которые имеются у судьи", –рассказывает Дуйсенова.

Потом была ступень за ступенью: консультант в Верховном Суде, Академия правосудия, магистратура. И уже в 2016 году в возрасте 27 лет Жанар Дуйсенова впервые вышла в зал суда в статусе судьи.

Своё первое дело она помнит до мелочей.

"Это был обычный спор: взыскание долга по договору займа. С юридической точки зрения, не сложное дело. Но для меня, как для молодого судьи, это было большим событием. Провозглашать решение именем Республики Казахстан, понимать, что это окончательный результат, что оно обязательно к исполнению, это, конечно, заставило меня немного понервничать", – рассказывает судья.

Сейчас, конечно, такого волнения уже нет. С годами пришли опыт и уверенность. Но, как признаётся Жанар, каждый раз, когда зачитывает решение, всё равно чувствует лёгкий трепет. Потому что знает цену каждому слову. Потому что за каждым делом – судьбы людей.

Судья всегда один на один со своим решением

Когда Жанар Дуйсенова говорит о своей профессии, она не использует штампов. В её словах – чёткие формулировки, грамотная речь и уверенность человека, хорошо понимающего суть своей работы.

"Назвать работу судьи лёгкой было бы неправдой. Но если задуматься шире, разве можно найти в современном мире по-настоящему лёгкую профессию? Каждый путь требует усилий, будь то врач, инженер, полицейский, адвокат или журналист. В любой профессии, чтобы достичь результата, нужно расти, принимать решения, брать на себя ответственность. Судейская работа – не исключение. Напротив, именно судья ставит последнюю точку в любом споре: уголовном, гражданском или административном. Именно на нём – итоговая ответственность за судьбы, за доверие к системе, за вердикт от имени государства", – спокойно говорит Жанар.

Советоваться с кем-то по конкретным делам судьям нельзя.

"Принимать решение, основываясь на чьих-то советах неправильно. Каждый судебный акт, каждое решение, которые выносит судья, он подписывает, заверяет своей подписью, и всю ответственность за его законность, обоснованность и полноту несёт тоже судья. Конечно, мы с коллегами можем обсудить какие-то спорные вопросы, практику применения тех или иных норм. Но у каждого судьи должно быть свое мнение по любому делу, которое находится в его производстве. Достаточно иметь базу законодательных актов и материалы дела для того, чтобы просто понять позиции сторон и принять решение", – рассказала Дуйсенова.

Каждый судья независим

Тема давления на судей часто звучит в публичной повестке, особенно в контексте громких дел. Но, по словам Жанар Дуйсеновой, реальные случаи внешнего влияния – скорее исключение, чем правило.

"Давление? Я бы не сказала, что оно есть в какой-то явной или системной форме. Согласно закону, каждый судья независим и не обязан раскрывать информацию по делам, находящимся в его производстве", – говорит она.

Юридически и фактически вся полнота ответственности за принятое решение ложится именно на судью. И это, считает она, один из главных сдерживающих факторов.

"Даже если бы кто-то пытался повлиять, в итоге всё равно ответственность понесёт тот, кто подписал судебный акт. Это слишком высокая цена, чтобы поддаваться на чьё-то давление", – поясняет Дуйсенова.

Административная юстиция: за и против

С 2021 года в Казахстане работает отдельное административное судопроизводство – новая форма защиты прав граждан в спорах с государством. Судья Дуйсенова была в числе первых, кто начал работать по этим делам.

"Это шаг вперёд. Теперь граждане могут обжаловать действия чиновников, и суд действует как арбитр между человеком и госорганом. Мы видим, что это действительно дало свои какие-то определенные результаты именно в части защиты прав граждан в спорах с государственными органами, с административными органами. Но всё ещё не хватает зрелости: часто стороны не готовы аргументировать, процессуальная культура низкая", – говорит она.

Почему судьи выгорают

Один из самых острых вопросов – нагрузка. По словам судьи, сегодня в административных судах рассматриваются сотни дел в месяц. В условиях нехватки помощников и большого количества процессуальных мелочей это выматывает.

Особенно это ощущается в административных судах крупных городов – в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах. Жанар Дуйсенова говорит прямо: объём работы порой несопоставим с возможностями одного человека.

"Нагрузка – это, пожалуй, то, о чём говорят чаще всего, и неслучайно. Особенно в судах, где не хватает кадров, а количество дел стабильно растёт. Помимо того, что судья просто рассматривает конкретные дела, у него много времени уходит на изучение судебной практики, на самообразование, на какие-то образовательные программы", – отмечает она.

Почему казахстанцы не доверяют судам

Несмотря на устойчивое мнение о недоверии к судебной системе, статистика говорит об обратном: с каждым годом количество обращений в суд растёт. По мнению Жанар Дуйсеновой, это важный индикатор. Ведь если бы люди действительно не верили в эффективность судов, они не искали бы правду именно там.

"Даже когда человек настроен скептически, он всё равно идёт в суд, потому что считает его последней инстанцией, где можно добиться справедливости. Но если решение оказывается не в его пользу, а в спорах, например, между супругами, кто-то всегда остаётся недовольным, начинается вал претензий к самой системе", – говорит Дуйсенова.

Судья подчеркивает, что недоверие часто связано не с объективной ошибкой суда, а с тем, что проигравшая сторона не готова признать собственную неправоту. Вместо этого появляются обвинения в адрес судей, системы, законов. Иногда люди подают иски по вопросам, которые вовсе не входят в компетенцию судов. Например, требуют от них функций надзорных или контролирующих органов.

"Суд не может выйти за рамки своей компетенции. Мы рассматриваем только те дела, которые допускает закон. Но если человек не получает желаемого результата, он разочаровывается и проецирует это на всю судебную систему", – поясняет она.

Доверие подрывают и отдельные резонансные случаи, когда недовольные истцы выносят свои истории в публичное поле. Именно такие кейсы, говорит судья, формируют у части общества образ предвзятого и зависимого суда.

"Это недоверие часто построено не на системной аналитике, а на эмоциях и частных историях. Но они, к сожалению, звучат громче, чем сотни честных и законных решений", – считает Дуйсенова

Молодые и не такие суровые

Жанар Дуйсенова не делает акцента на гендерной повестке, но признаёт, что стереотипы о судьях, особенно о женщинах в мантии, по-прежнему живы.

"У нас в Казахстане женщин-судей даже больше, чем мужчин. Просто чаще на виду мужчины. Они занимают посты председателей областных судов, руководят департаментами, работают в Верховном Суде. Поэтому в глазах общества и формируется тот самый "классический" образ судьи – мужчина в возрасте, с суровым выражением лица, без права на улыбку и эмоции", – говорит она.

По словам судьи, этот образ – отголосок советского прошлого и киношных штампов. В реальности всё иначе.

"Если вы даже сейчас в нашем суде познакомитесь с моими коллегами, которые наравне со мной работают, отправляют правосудие в административном суде, вы увидите, что у нас достаточно молодой состав. В Казахстане сейчас судьёй можно назначиться при достижении 30-летнего возраста. И очень много именно вновь назначенных судей, которым чуть больше 30 лет", – отмечает Дуйсенова.

Когда Жанар Дуйсенову назначили судьёй, к ней относились настороженно.

"До тех пор, пока ты не начинаешь давать профессиональную оценку обстоятельствам дела. Но как только ты показываешь свою состоятельность как юрист, как судья, когда контролируешь ход заседания, требуешь порядка, ведёшь процесс корректно, но жёстко, всё меняется. Тогда люди перестают смотреть на возраст или внешность. Начинают слышать суть", - говорит она.

Самые сложные ситуации, по словам Дуйсеновой, возникают не с теми, кто впервые оказался в суде. Особенно в гражданских делах, где участники – обычные люди.

"Бывает, приходят апашки, аташки. Обращаются "доча", "балам", хотя по закону положено обращаться "уважаемый суд" и только стоя. Я стараюсь мягко объяснять: это не моя прихоть, это требование законодательства. Просто многие попадают в суд впервые и, скорее всего, в последний раз. С такими людьми важно говорить уважительно, спокойно и по-человечески разъяснять, что к чему", – улыбается судья.

Сегодня, спустя годы работы, к её возрасту и внешности никто не возвращается.

"Есть и те, кто младше меня. Так что сейчас уже вопросов не возникает. Конечно, в зале суда ты не улыбаешься во все 32, как, допустим, сейчас, когда мы с вами говорим. Там другая роль. Мантия обязывает держать лицо. Не потому, что это стратегия, а потому что такова профессия", – отмечает она

Судья вне зала: семья, хобби и мечты

Наш разговор с судьёй мы завершаем на личной ноте. За строгой мантией и уверенным тоном зала заседаний – обычная женщина, у которой, как и у многих, есть семья, будни и моменты слабости.

"У меня есть супруг, детей пока нет. Есть родители – мои и мама супруга. Есть брат. Это мой круг, моя опора", – делится она.

Несмотря на эмоционально сложную работу, героиня признается: со временем научилась оставлять рабочие тревоги за пределами суда.

Судейская строгость всё же иногда проникает в быт. Особенно в разговоры с супругом.

"У нас даже есть своя шутка. Когда я начинаю дома что-то слишком "по полочкам" раскладывать, он мне говорит: "Сними мантию, ты не на работе". Иногда это бывает нужно – напомнить себе, что дома ты не судья, ты просто жена, дочь, сестра", – говорит Жанар Дуйсенова.

Работа отнимает много времени, требует соблюдения этических норм, ограничивает участие в общественной жизни. Но героиня уверена: если рядом есть те, кто понимает, зачем ты это делаешь, всё становится возможным.

"Поддержка близких – это самое ценное. Без неё невозможно нести этот статус", – отмечает судья.

Но не только семья помогает сохранить внутреннее равновесие. Важен и простой, почти бытовой отдых – то, что возвращает к себе.