В казахстанском обществе сложилось устойчивое мнение, что бесплатные роды – это лотерея. Кому-то повезёт, кому-то нет. Повезёт попасть на адекватную смену, в роддом, где не унижают, не игнорируют, не экономят на анализах и обезболивающем. Но в последнее время в соцсетях всё чаще звучат истории, в которых от везения ни следа, а вместо помощи равнодушие. Корреспондент BAQ.KZ постаралась разобраться что происходит за дверями казахстанских роддомов.

В социальной сети Threads жительница Астаны Жанерке Алтайкызы поделилась своей историей родов, которая началась с ложных схваток, а закончилась экстренным кесаревым с зелёными водами, потерей крови и утраченной для анализа плацентой. По её словам, за несколько дней до родов ей дважды отказывали в госпитализации, несмотря на жалобы на боль, бессонные ночи и ухудшающееся состояние. Врач осматривала "вслепую" и с насмешкой отговаривала от платной палаты, якобы нет мест, хотя позже в платном отделении нашлась комната, когда за пациентку вступились знакомые.

Когда начались настоящие схватки, состояние стремительно ухудшалось. В итоге хориоамнионит, воспаление плодных оболочек, высокая температура, учащённое сердцебиение ребёнка и экстренная операция. Спасти удалось. Но то, как это происходило, оставило у Жанерке не облегчение, а боль, гнев и множество вопросов к системе.

Среди них: почему женщина с явными признаками инфекции и анемией не получила необходимую помощь вовремя? Почему игнорировались жалобы? Почему плаценту – важный биоматериал для диагностики – выбросили, несмотря на прямое указание врача отправить её на гистологию?

Жанерке сама является медицинским работником. Она говорит, что понимает, насколько это тяжёлая профессия. Но, по её словам, если женщины в Казахстане выбирают платные роды, то они вправе ожидать адекватного отношения. А если рожают бесплатно, то не должны платить своим здоровьем за чью-то халатность.

К слову, на пост астанчанки отреагировала министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Она написала: "Ваше обращение взято в работу и проверены все факты некачественной медицинской помощи".

Однако в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения сообщили, что официальной жалобы в отношении организации здравоохранения ГКП на ПХВ "Перинатальный центр №1" акимата города Астаны, опубликованной в социальной сети "Threads", не зарегистрировано.

И это не единичный случай. В отзывах о городском перинатальном центре Астаны, расположенном на улице Тәуелсіздік, 3/1, роженицы описывают происходящее словами "кошмар", "унижение" и "страх".

"Самый ужасный роддом!", - так начинается отзыв Фаризы Жаманкуловой, которая оказалась в реанимации сразу после поступления. По её словам, в отделении она не получала нормального питания, лишь пила кефир, после которого почувствовала себя плохо. Началась рвота, онемело лицо и губы. Женщина запаниковала. Но вместо помощи и диагностики, ей заявили: "Наверное, с кем-то поругалась по телефону, вот и давление подскочило". Врачи обвинили её в том, что она скрывает стресс, при этом проигнорировав физические симптомы.

Её маникюр вызвал презрительные комментарии от персонала, хотя, как она отмечает, сами сотрудники ходили с наращёнными ресницами и без медицинских шапочек. Когда она очнулась в реанимации, то увидела тараканов на потолке. Палаты, по её словам, в ужасном состоянии, и говорить о ремонте не приходится вовсе. Даже при выдаче еды пациентке отказались дать полноценный обед, аргументируя это тем, что она "новенькая".

Ещё один тревожный отзыв – на Перинатальный центр №1 по улице Турара Рыскулова, 8. В нём описано не просто пренебрежительное отношение, а прямое поощрение неформальных платежей.

"Ужас… Из палаты в палату таскают! Сказали: „Дождитесь вечернюю смену, вас они осмотрят, нам уже домой пора“. Полтора часа жена лежала и ждала. Пока в карман не положишь, ничего не сделают! Ходят туда-сюда, делом не занимаются. Подойди, заплати, только тогда начнут смотреть. К роженицам отношения никакого. Деньги есть, иди в платную палату. В бесплатной – 20-50 тысяч в кармане имей при себе, иначе родишь в коридоре", - говорится в отзыве.

Пациент завершает отзыв категорично: "Ни ногой в этот роддом".

Но, как показывают другие истории, даже платные роды не гарантируют уважения и качества. Жительница Астаны Айым Сулейменова делится опытом, который разрушает представление о том, что платная палата – это всегда комфорт, индивидуальный подход и внимание. Айым родила двух дочек в Республиканском центре материнства и детства.

"Они обнаглели, цены на 100% увеличили, а питание скудное и невкусное. Даже если заключаешь договор на одноместную палату, не факт, что будешь одна. Скажут: поток большой, и подселят. В родзале никаких условий: кушетки старые, бельё рваное. Почему рожать можно только в одной позе? К акушерам никаких претензий, а вот послеродовой персонал хамоватый. За такие деньги, кажется, должны лебезить и бегать, а отношение – "тебе надо, ты и делай", - говорит Сулейменова.

По ее мнению, сегодня роженицы в уязвимом состоянии, в роддомах к ним относятся как в военном госпитале – грубят, осматривают детей резко.

Айым отмечает, что после родов чувствовала себя не просто уставшей, а эмоционально разрушенной. В моменты, когда особенно нужна поддержка и бережность, в ответ – холод, раздражение и формальность.

"Нам далеко до развитых стран. В Китае, Корее, на Западе к матери и ребёнку относятся, как к хрупкому яичку. А у нас как будто ты должна ещё и извиняться за то, что родила. Люди не обучены элементарной вежливости. После всего хочется плакать", - делится наболевшим Сулейменова.

Что говорят в Минздраве

На сегодняшний день в стране работают 240 организаций родовспоможения, в том числе 146 центральных районных больниц, 54 роддома второго уровня, 38 перинатальных центров третьего уровня и два республиканских центра. Вопреки опасениям населения, сокращений родильных домов за последние пять лет не было. Вместо этого Минздрав провел оптимизацию структуры согласно принципам регионализации перинатальной помощи.

Например, в Павлодарской области родильный блок Городской больницы №1 передан в состав областного перинатального центра. В Акмолинской и Жамбылской областях проведено перераспределение организаций по уровням оказания помощи в зависимости от имеющихся ресурсов.

В 2024 году капитальный ремонт проводился в четырех регионах по шести проектам. Четыре из них уже реализованы, по двум завершается разработка проектно-сметной документации. На 2025 год запланированы еще четыре проекта в трех регионах, один из которых – уже на финальной стадии. Объем финансирования по линии трансфертов общего характера составляет 27,2 млрд тенге ежегодно, и распределяется акиматами с учетом приоритетов и готовности документации.

В рамках поручения Президента утвержден Национальный проект, который охватывает 32 центральные районные больницы. Планируются капитальные ремонты, реконструкция, установка КТ, МРТ, ангиографов, открытие новых отделений (инсультных, кардиологических, хирургических, реанимационных и других). Финансирование поступает из разных источников: республиканского и местного бюджетов, Национального фонда и спецфонда.

Также одобрен список из 12 новых перинатальных центров, строительство которых планируется в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Таразе, Караганде, Каскелене, Костанае, Кызылорде, Уральске и селе Темирлановка Туркестанской области.

"В результате принятых системных мер за последние 3 года отмечается снижение показателя материнской смертности на 40%, с 17 в 2022 году до 10,1 в 2024 году на 100 тысяч живорожденных. По итогам первого полугодия 2025 года по сравнению с прошлым годом идет снижение показателя материнской смертности на 10%", - ответили в Минздраве в ответ на запрос редакции.

Структура материнской смертности показывает, что основная причина – экстрагенитальные заболевания, то есть заболевания, не связанные напрямую с беременностью.

Показатель младенческой смертности за 5 месяцев 2025 года снизился на 26,3% - с 8,06 до 5,94 на 1000 родившихся живыми.

Основными причинами младенческой смертности являются состояния перинатального периода, врожденные пороки развития, болезни органов дыхания.

Кто будет принимать роды?

По состоянию на 1 января 2025 года в Казахстане работало 5 412 акушер-гинекологов (из них 748 — в сельской местности). Но дефицит сохраняется: 183,75 штатных единиц по стране, в том числе 51,5 в селах.

Наибольшая нехватка специалистов в Астане, Алматы, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Мангистауской областях. Министерство ежегодно увеличивает госзаказ на подготовку кадров: число мест в резидентуре по акушерству и гинекологии растет (в 2023 году – 218, в 2024 – 178, в 2025 – 170). Однако трудоустраиваются не все: в 2022 году – лишь 2 специалиста, в 2024 – уже 59.

Для привлечения кадров в села предусмотрены единовременные выплаты до 100 МЗП и повышенные бюджетные кредиты до 2500 МРП.