В предпоследнем матче квалификации чемпионата мира по футболу—2026 сборная Казахстана сыграла в Скопье вничью с командой Северной Македонии — 1:1. Этот результат лишил казахстанцев шансов на выход в стыковые матчи.

Корреспондент BAQ.KZ побывала в столице Северной Македонии Скопье и подготовила репортаж о матче и атмосфере на стадионе.

Город с историей

В Скопье проживает более полумиллиона человек, а население Северной Македонии составляет около 1,81 миллиона.

Столица Северной Македонии древний город, насчитывающей более двух тысяч лет. На месте современного Скопье располагался древний город Скупи.

Этнический состав города разнообразен. Здесь проживают македонцы, албанцы, а также представители рома, турок, сербов и др. Это связано с историей города, который входил и в состав Римской империи, и Османской империи.

Город хранит следы всех своих эпох — от старинных мостов и базаров до новых площадей и памятников, ставших символом его современного лица. На улицах города соседствуют старинные каменные мосты и современные проспекты.

Что касается футбола, то в Северной Македонии он очень популярен. Однако, по словам местных жителей, он уступает первенство другим видам спорта. На равных с ним — гандбол и баскетбол, которые собирают полные трибуны и вызывают особую гордость у македонцев.

Первым крупным успехом сборной по футболу стал выход на чемпионат Европы—2020, перенесенный из-за пандемии на 2021 год. На чемпионат мира команда пока не смогла пробиться.

Неудивительно, что матч против сборной Казахстана имел для македонцев особое значение. В группе J команда Северной Македонии шла в числе лидеров, и победа могла укрепить ее позиции или даже приблизить к прямому выходу на чемпионат мира-2026, минуя стыковые матчи. Но этого не произошло — и к причинам этого мы ещё вернемся.

В день матча в Скопье было спокойно — на улицах не ощущалось особого ажиотажа. На улицах плакаты, посвященные выборам, которые вскоре пройдут в стране.

Скопье имеет много крупных спортивных сооружений. В городе три больших бассейна и несколько футбольных и баскетбольных стадионов. Возле арены имени Тоше Проески, где и проходил матч сборных, расположены теннисные корты.

Уже вечером у арены имени Тоше Проески открылись временные фан-зоны — с музыкой, фудтраками и барами, украшенными футбольной символикой. Фанаты делились прогнозами, фотографировались с детьми и пели гимн своей сборной. Атмосфера напоминала большой праздник.

Игра на оборону и дисциплину

Сборная Казахстана в Скопье прибыла после уверенной домашней победы против Лихтенштейна. Исполняющий обязанности главного тренера Талгат Байсуфинов сделал ставку на организованную игру и дисциплину в обороне, усилив линию полузащиты и атаку. Казахстан играл в схеме 4—3—3.

В воротах место занял Мухаммеджан Сейсен, линию защиты составили капитан Нуралы Алип, Ян Вороговский, Алибек Касым и Багдат Каиров. В полузащите действовали Исламбек Куат, Бахтиер Зайнутдинов и Динмухамед Караман, а впереди — Ислам Чесноков, Галымжан Кенжебек и Иван Свиридов.

Команда выглядела организованно и собранно, особенно в первом тайме, уверенно контролировали мяч и грамотно выстраивали оборону. Динмухамед Караман стал открытием встречи. Его эффектный гол ударом через себя принес Казахстану ничью 1:1, а сам игрок был признан лучшим в составе команды с оценкой 8,1.

Фото: КФФ

Среди слабых сторон команды — нестабильная игра в защите при переходах соперника в атаку и недостаток креативности впереди. Команде не хватало точных завершающих передач и глубины состава для усиления игры со скамейки.

В целом Байсуфинов выбрал оптимальный состав в условиях кадровых потерь. Казахстанцы показали характер и дисциплину.

Интересно, что за сборную Казахстана болели не только наши соотечественники, живущие в Северной Македонии, но и представители турецкой общины, проживающие в Скопье.

Болельщики с флагом Казахстана и Организации тюркских государств

Разные команды в Скопье и Астане

Главный тренер сборной Северной Македонии Благое Милиевски после матча признал, что стартовая тактика его команды оказалась неудачной.

"Возможно, не стоило начинать игру с тремя нападающими. Такая схема оказалась неожиданной не только для соперников, но и для нас самих — ведь Казахстан сыграл совсем иначе, чем в первом матче в Астане. Сегодня у них новый тренер, новая команда… точнее, новый подход. Поэтому в перерыве я сделал две замены — хотел, чтобы мы действовали активнее и играли в более атакующий футбол", — отметил он на послематчевой пресс-конференции.

Тренер добавил, что во втором тайме команда слишком сильно пошла вперед и оставила свободные зоны в обороне.

"К счастью, Казахстан не воспользовался этими моментами в концовке. Они были близки к тому, чтобы забить второй гол, и тогда ситуация сложилась бы для нас совсем иначе. Но даже одно очко -не такой уж плохой результат", - сказал Милевски.

Он подчеркнул, что остается доволен своими игроками:

"Я все равно хочу поздравить своих футболистов — в этих отборочных матчах мы сыграли очень достойно. Возможно, сегодня многие ожидали победу, но футбол таков — результат не всегда совпадает с ожиданиями. Казахстан был вовсе не слабой командой. Мы должны были сыграть лучше и подтвердить, что не случайно до этого вечера занимали первое место в группе".

Фото: Федерация футбола Македонии

В Скопье команда выглядела иначе, чем в Астане, хотя состав почти не изменился, сказал главный тренер команды, отвечая на вопрос корреспондента BAQ.KZ.

"В Казахстане и в Скопье были разные команды. Мы знали, что Казахстан играет агрессивно и быстро, это не стало сюрпризом. Другое дело — как мы на это отреагировали. Мы не сыграли так, как ожидали, особенно в плане агрессивности. Во втором тайме сделали замены — я сказал ребятам, что нужно действовать увереннее, контролировать игру и быть агрессивнее".

Подводя итоги, тренер напомнил, что сборная Северной Македонии уже два года не проигрывает в официальных матчах.

"Мы все еще живем мечтой попасть в стыковые матчи. Есть шанс занять второе место — все решится в игре с Уэльсом. Это будет тяжелая встреча — у них один матч меньше, чем у нас. Если наберем одинаковое количество очков и у нас будет лучшая разница мячей, то даже ничья в Уэльсе может вывести нас на второе место", — заключил Милевски.

Впереди у сборной Казахстана заключительный матч квалификации — против сборной Бельгии, который пройдет 15 ноября.Турнирных задач команда уже не решает, но может завершить кампанию достойно — в игре против одного из сильнейших соперников Европы.

А для Северной Македонии впереди решающая битва с Уэльсом, где судьба второго места и шанса на стыковые матчи определит, останется ли их мечта о чемпионате мира реальностью.

Фото: BAQ.KZ/Зарина Козова