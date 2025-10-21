Бывший президент Франции Николя Саркози утром 21 октября прибыл в тюрьму Санте в Париже для начала отбытия пятилетнего срока заключения, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Политик признан виновным по громкому делу о сговоре с целью незаконного финансирования своей избирательной кампании 2007 года за счёт ливийских средств, якобы предоставленных режимом Муамара Каддафи.

Это исторический момент: Саркози стал первым с конца Второй мировой войны главой Франции, реально оказавшимся за решёткой. До него в тюрьме оказывался лишь маршал Филипп Петен, осуждённый за сотрудничество с нацистской Германией.

70-летнего Саркози сопровождал полицейский конвой. Из своего дома он вышел в сопровождении супруги, бывшей модели и певицы Карлы Бруни. У ворот тюрьмы его провожали сторонники, скандируя его имя и исполняя гимн Франции. Также проститься с экс-президентом пришли его дети и внуки.

В последнем посте в социальной сети X (ранее Twitter) Саркози заявил: "Сегодня утром в тюрьму попадает не бывший президент Республики, а невинный человек". Он продолжает отрицать свою вину и утверждает, что дело имеет политическую подоплёку.

Суд признал его виновным в сговоре и участии в преступной схеме, но оправдал по обвинению в личном получении или использовании средств. Адвокаты уже подали ходатайство о досрочном освобождении и рассчитывают, что вопрос будет рассмотрен в течение месяца. По их словам, есть надежда, что Саркози может выйти на свободу уже к Рождеству — если суд удовлетворит прошение.

Скандал вокруг финансирования его кампании 2007 года тянется более десяти лет и стал одним из самых громких в современной французской политике. Это дело окончательно подорвало политическое будущее Саркози и стало тяжёлым ударом по репутации всей правой элиты страны.