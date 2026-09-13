НМУ ожидаются в Алматы и Актобе 13 сентября

В Алматы и Актобе 13 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут привести к повышенному накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

По информации РГП «Казгидромет», в двух городах прогнозируются погодные условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. При их сочетании загрязняющие вещества дольше остаются в воздухе и могут накапливаться.

Наибольший риск временного ухудшения качества воздуха отмечается в районах с плотной застройкой и вблизи промышленных объектов.

Синоптики рекомендуют учитывать метеорологические условия при планировании пребывания на открытом воздухе.