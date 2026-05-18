"Ночь музеев" пройдет в Казахстане: что подготовили для посетителей

Сегодня в Казахстане работают 286 музеев, в фондах которых хранится более 4,5 миллиона уникальных экспонатов. Ежегодно музеи страны посещают свыше 6,5 миллиона человек, что говорит о растущем интересе казахстанцев к собственной истории, культуре и национальному наследию, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве культуры и информации, музеи сегодня перестают быть исключительно местами хранения исторических артефактов и все активнее превращаются в пространства просвещения, воспитания и укрепления национальной идентичности.

Параллельно отрасль проходит масштабную цифровую трансформацию. В музеях и музеях-заповедниках страны внедряются современные электронные системы входа, а единая цифровая платформа E-museum охватывает уже практически всю страну.

На сегодняшний день к системе E-museum подключены 284 музея из всех 20 регионов Казахстана. В цифровой каталог внесено более 66 тысяч единиц музейного фонда, создано 750 трехмерных моделей экспонатов, а пользователям доступны 15 виртуальных туров. Такие проекты позволяют знакомиться с историческим наследием в новом, технологичном формате.

О развитии музейной сферы ранее также сообщала заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева. По ее словам, музеи страны постепенно становятся современными научно-исследовательскими и образовательными центрами.

Только за прошлый год республиканские музеи провели более 1,5 тысячи мероприятий. В частности, 187 выставок посетили около 800 тысяч человек.

Одним из заметных событий стало открытие в Национальный музей Республики Казахстан нового зала "Золотая Орда", а также обновление экспозиции зала "Независимость Казахстана". По оценке ведомства, такие проекты позволяют по-новому раскрывать ключевые этапы истории страны и делать их ближе для посетителей.

Особым событием для казахстанцев станет и традиционная акция "Ночь музеев", которая пройдет сегодня, 18 мая, во всех регионах страны.

В этот вечер музеи и музеи-заповедники откроют свои двери в необычном формате: гостей ждут вечерние экскурсии, интерактивные выставки, творческие встречи, исторические квесты, театрализованные постановки, мультимедийные проекты, световые и звуковые шоу, а также программы с элементами искусственного интеллекта.

Кроме того, посетители смогут познакомиться с работами ремесленников, принять участие в национальных играх, попробовать традиционные блюда, а в этноаулах – посетить духовные встречи и ночные чаепития в юртах. Завершающий праздник, как ожидается, вновь соберет тысячи любителей истории и культуры по всей стране.