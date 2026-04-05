Нога 5-летнего ребёнка застряла в радиаторе отопления в Кызылорде
Спасатели помогли малышу.
Вчера 2026, 07:41
Фото: Скриншот видео
На пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в частном жилом доме в посёлке Тасбогет города Кызылорда нога 5-летнего ребёнка застряла в радиаторе отопления, передает BAQ.KZ.
На место вызова незамедлительно были направлены силы оперативно-спасательного отряда МЧС. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей нога ребёнка была успешно извлечена.
Ребёнку своевременно оказана помощь, в медицинской помощи он не нуждался.
