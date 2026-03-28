«Номад» и «Сарыарка» сыграют в финале чемпионата Казахстана по хоккею
Сегодня 2026, 03:35
151Фото: Pixabay.com
Определилась финальная пара чемпионата Казахстана по хоккею. В решающей серии за титул встретятся астанинский «Номад» и карагандинская «Сарыарка», передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В полуфинале плей-офф «Сарыарка» играла с усть-каменогорским «Торпедо». Пятый матч серии завершился победой карагандинской команды в овертайме — 2:1.
Основное время встречи закончилось со счётом 1:1:
на 43-й минуте счёт открыл игрок «Торпедо» Алдабергенов,
на 49-й минуте Сиксна сравнял результат.
Победную шайбу в начале овертайма забросил Королинский.
Таким образом, «Сарыарка» выиграла серию со счётом 4:1 и вышла в финал турнира, где её соперником станет «Номад» из Астаны. В финальной серии команды разыграют чемпионский титул.
