Норвегия первой в мире хочет запретить «умные очки» в общественных местах

Правительство Норвегии планирует временно запретить использование «умных очков» в общественных местах. Ограничения могут коснуться парков, пляжей, музеев, торговых центров, школ, детских садов, медицинских учреждений, спортивных залов и массовых мероприятий.

Мы не хотим жить в обществе, где люди опасаются, что их могут тайно снимать на фото или видео в тех местах и ситуациях, где они привыкли не находиться под наблюдением, — заявил министр цифровизации и государственного управления Норвегии Торгейр Микаэльсен.

Инициатором законопроекта выступила Рабочая партия, возглавляющая правительство меньшинства. Документ планируют внести «как можно скорее», однако для его принятия потребуется поддержка других политических сил. Мера обсуждается на фоне растущей обеспокоенности в Европе использованием «умных очков», в частности устройств компании Meta.

Во Франции организация по защите прав детей e-Enfance ранее сообщила примерно о 20 случаях съемки женщин без их согласия. Некоторые записи позже появились в социальных сетях и стали поводом для насмешек и оскорбительных комментариев. Прокуратура Парижа расследует эти случаи.