Норвегия третий день отражает мощную кибератаку на госсервисы

Норвежское агентство по вопросам цифровизации третий день подвергается масштабной кибератаке. Она началась в ночь на 24 августа и стала самой мощной атакой на ведомство за последние несколько месяцев, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на NRK.

Из-за действий злоумышленников возникли проблемы с доступом к десяткам государственных цифровых сервисов. В их числе ID-porten, MinID, Altinn и E-innsyn, которые используются для идентификации граждан, получения госуслуг, подачи документов и доступа к публичной информации.

По состоянию на утро 26 августа атака продолжалась. При этом пресс-секретарь Агентства по вопросам цифровизации Аре Квистад сообщил, что цифровые сервисы уже работают стабильно. Специалисты продолжают противодействовать атаке и устранять ее последствия.

Нынешний инцидент стал уже третьей кибератакой на агентство за последние девять недель и самой мощной из них.

Кто именно стоит за атакой, пока не установлено. Норвежские власти не сообщали о возможной причастности конкретных государств, группировок или других лиц.

Инцидент произошел на фоне других крупных кибератак в Европе. В августе власти Польши сообщили об утечке персональных данных после атаки на системы компании MyDr, которая занимается программным обеспечением для медицинских учреждений и электронных медицинских документов.

Расследование кибератаки в Норвегии продолжается.