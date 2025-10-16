В 2026 году страна направит Киеву около 85 млрд норвежских крон, что эквивалентно €7,2 млрд, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщает пресс-служба правительства Норвегии, помощь будет предоставлена в рамках программы имени Фритьофа Нансена, предусматривающей как военную, так и гражданскую поддержку.

"В 2026 году Норвегия продолжит оказывать Украине военную и гражданскую помощь в рамках программы имени Нансена. Правительство предлагает выделить 85 млрд норвежских крон", — говорится в заявлении.

С момента запуска программы в 2023 году Украина уже получила от Норвегии около 190 млрд крон (порядка $19 млрд).

Кроме того, власти страны намерены увеличить оборонные расходы до 3,4% ВВП в 2026 году. Для этого планируется дополнительно выделить 4,2 млрд крон (около €358 млн) на нужды национальной обороны.