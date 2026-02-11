Стурла Холм Легрейд, завоевав бронзу Олимпиады-2026, неожиданно посвятил часть послематчевого выступления личному признанию, сообщает BAQ.kz.

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд после бронзовой медали в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2026 года в Италии сделал неожиданное и откровенное заявление. Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете признался, что изменил своей возлюбленной.

По словам спортсмена, полгода назад он встретил человека, которого назвал любовью всей своей жизни, однако три месяца назад совершил "самую большую ошибку" — измену. О случившемся он рассказал девушке за неделю до старта Олимпиады, назвав прошедшие дни самыми тяжелыми в своей жизни.

Легрейд отметил, что осознает возможную реакцию публики, но для него сейчас важнее личная ответственность, чем спортивный результат. Он подчеркнул, что всегда стремился быть хорошим примером, однако допустил серьезную ошибку и считает важным открыто ее признать.

Несмотря на завоеванную медаль, биатлонист признался, что в последние дни спорт отошел для него на второй план. По его словам, пережитая ситуация заставила по-новому взглянуть на собственные решения и их последствия.