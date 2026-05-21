Нотариусы ответили на критику по поводу защиты персональных данных

Депутаты Мажилиса рассматривают в первом чтении проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности", передает BAQ.KZ.

Депутатами был задан вопрос председателю республиканской нотариальной палаты Олегу Полумордвинову о защите персональных данных.

"На фоне развития цифровых технологий и усиления защиты персональных данных вызывает непонимание позиция Республиканской нотариальной палаты, которая не согласна с предлагаемыми депутатами поправками об ужесточении ответственности за нарушения. Учитывая, что нотариусы имеют полный доступ к персональным данным граждан, с чем связано такое несогласие? И не выглядит ли это как попытка профессионального сообщества уйти от ответственности?", - спросил депутат Мукаш Искандиров.

Олег Полумординов ответил, что нотариальное сообщество знает о проблемах, которые существуют в этой сфере, и активно с ними борется. Он отметил, что если высказываются отдельные замечания по поводу усиления ответственности, то они связаны не с попыткой избежать ответственности.

"Мы всегда говорим о соразмерности совершенного деяния и предусмотренной за него ответственности, а также о необходимости правильного законодательного регулирования", - сказал Полмординов.

Он также отметил, что на сегодняшний день в законодательстве уже предусмотрены различные виды ответственности. Есть уголовная ответственность по статье 211 Уголовного кодекса за неправомерное распространение электронных информационных ресурсов. Также предусмотрена статья 251 - злоупотребление полномочиями нотариусов. Кроме того, существует дисциплинарная ответственность, включая приостановление деятельности и лишение лицензии.

"Все вопросы, которые поднимались на рабочих группах, не означают, что нотариусы не должны нести ответственность. Мы выступаем за чистоту рядов, за правильно выстроенный контроль и за то, чтобы лица, допустившие нарушения, несли ответственность", - отметил Олег Полумординов.

Ранее министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев сообщил, что в Казахстане планируют усилить меры по защите персональных данных.