В Казахстане планируют усилить меры по защите персональных данных. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений сообщил заместитель Премьер-министра – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, сообщает BAQ.KZ.

По его словам, ведомство уже ведёт системную работу в этом направлении.

В частности, установлены чёткие сроки хранения и правила обработки персональных данных. Также в мобильном приложении eGov Mobile реализован механизм отзыва согласия граждан на обработку их данных.

Кроме того, готовятся изменения в законодательство.

«Планируется создание реестра операторов персональных данных, а также обязанность уведомления граждан об утечках данных. Дополнительно вводится уголовная ответственность за массовые утечки данных в рамках конституционной реформы. Цель – усилить защиту данных, повысить ответственность и доверие граждан к цифровым сервисам», - подчеркнул спикер.

Ожидается, что новые меры позволят повысить уровень безопасности персональных данных и усилить контроль за их использованием.