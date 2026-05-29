Новая банкнота 500 тенге поступила в обращение в Казахстане
Национальный Банк Казахстана выпустил в обращение новую банкноту номиналом 500 тенге.
Новая купюра стала пятой в серии "Сакский стиль". Дизайн серии выполнен с использованием элементов сакской культуры, которая считается основой традиционного казахского орнамента. В оформлении отражены история, культура кочевников и современный Казахстан.
В НБК напомнили, что граждане могут самостоятельно проверить подлинность банкнот по защитным элементам.
Одним из главных элементов защиты является специальная печать с рельефным эффектом – золотое интаглио. Герб Казахстана нанесен золотистой краской с объемным покрытием, которое можно почувствовать на ощупь.
Кроме того, по краям лицевой стороны банкноты расположены выпуклые элементы для людей с ослабленным зрением.
На купюре также используется защитная нить. Она выглядит как пунктир, но при просмотре на свет превращается в сплошную линию. При наклоне банкноты появляется эффект голубой пульсации.
Еще один элемент защиты – локальный водяной знак. На свету можно увидеть изображение номинала банкноты.
В Нацбанке отметили, что знание таких признаков поможет отличить настоящие деньги от поддельных.
