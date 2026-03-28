«Закрепление цифровых прав в Конституции — это не просто законодательная новация, а стратегический шаг, определяющий направление развития государства. В современном мире значительная часть жизни человека уже перешла в цифровую среду — от государственных услуг до общения и бизнеса. Поэтому защита прав граждан в этой среде становится не только технологической, но и социальной и правовой необходимостью», — отметил эксперт.

По словам Аршата Ораза, цифровые права охватывают базовые гарантии в онлайн-пространстве — от защиты персональных данных до возможности гражданина контролировать собственную информацию.

Он подчеркнул, что с учётом глубокой цифровизации повседневной жизни такие права фактически приобретают фундаментальный характер.

Одним из ключевых эффектов, по оценке эксперта, станет рост доверия со стороны международных игроков. Закрепление норм на уровне Конституции, по его словам, выступает сильным сигналом для инвесторов и IT-компаний, поскольку демонстрирует долгосрочный характер государственной политики в сфере цифровизации и обеспечивает предсказуемость правовой среды.

«Для инвесторов и международных IT-компаний решающее значение имеет стабильность правовой среды, а Конституция — это высшая гарантия. В результате Казахстан начинает восприниматься как предсказуемый и надёжный цифровой рынок», — подчеркнул Аршат Ораз.

Эксперт также отметил, что новая норма усиливает потенциал страны как регионального цифрового центра. По его словам, формирование полноценной правовой базы дополняет уже развиваемую инфраструктуру и человеческий капитал.

«Это создаёт реальные предпосылки для превращения страны в центр обработки данных и развития искусственного интеллекта в Центральной Азии и на пространстве ЕАЭС», — пояснил он.

С экономической точки зрения эффект может быть масштабным. Как отметил эксперт, формирование безопасной и прозрачной среды для работы с данными напрямую влияет на развитие ключевых отраслей цифровой экономики.

«Это напрямую влияет на развитие финтеха, GovTech, цифровых сервисов и индустриального искусственного интеллекта. В результате появляются новые рабочие места, растёт производительность и происходит качественная трансформация экономики», — отметил он.

Для внутреннего рынка, добавил Аршат Ораз, это означает появление более понятных и устойчивых правил.

Он подчеркнул, что снижение правовой неопределённости открывает пространство для запуска новых продуктов и сервисов, особенно в сферах обработки данных, кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Кроме того, эксперт указал на потенциал технологического экспорта. По его словам, наличие конституционных гарантий создаёт основу для выхода казахстанских цифровых решений на международные рынки.

«Это даёт Казахстану шанс перейти от роли потребителя технологий к роли их производителя и экспортёра», — подчеркнул он.

В целом, резюмировал эксперт, закрепление цифровых прав позволяет выстроить баланс между технологическим развитием и защитой прав граждан, а также укрепляет позиции страны в глобальной цифровой экономике.