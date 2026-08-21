«Новая Конституция ставит человеческий капитал и инновации в центр развития Казахстана» — ПРООН

Новая Конституция Казахстана отражает важную эволюцию видения развития страны, ставя человеческий капитал, инновации, знания и ответственное использование природных ресурсов в центр долгосрочной конкурентоспособности и устойчивого развития. Об этом на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» заявила Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Новая Конституция – это важная эволюция видения развития Казахстана, которая ставит человеческий капитал, инновации, знания и ответственное использование природных ресурсов в центр долгосрочной конкурентоспособности и устойчивого развития. Она также усиливает значение сильных институтов и эффективного управления», – сказала Катаржина Вавьерниа.

По ее словам, такой подход тесно соответствует видению ПРООН в рамках Целей устойчивого развития.

Казахстан значительно улучшил показатели человеческого развития

Вавьерниа отметила существенный прогресс Казахстана в расширении доступа к услугам, инфраструктуре и экономическим возможностям.

По ее данным, с 1990 года Индекс человеческого развития Казахстана вырос более чем на 21%, что позволило стране войти в категорию государств с очень высоким уровнем человеческого развития.

Положительная динамика наблюдается и в экономике.

«За последние пять лет ВВП увеличился более чем на 55%, а ВВП на душу населения вырос почти на 45%. Это важные достижения», – отметила представитель ПРООН.

По ее словам, Казахстан сейчас переходит к следующему этапу развития, когда внимание все больше смещается от простого расширения доступа к повышению качества, производительности и долгосрочной устойчивости.

Продолжительность жизни приблизилась к 76 годам

Отдельно Вавьерниа остановилась на развитии социальной сферы.

Она отметила, что Казахстан практически ликвидировал крайнюю бедность, а продолжительность жизни увеличилась более чем на пять лет и сегодня составляет почти 76 лет.

При этом продолжается снижение материнской и детской смертности.

«Более продолжительная жизнь требует еще большего внимания к качеству здравоохранения, профилактике, здоровому старению и устойчивой системе социальной защиты», – сказала она.

По словам Вавьерниа, в дальнейшем важную роль будет играть развитие социальной мобильности, повышение качества занятости и устойчивости доходов населения.

Образование и навыки должны работать на новую экономику

Еще одним важным направлением представитель ПРООН назвала развитие человеческого капитала.

Она подчеркнула, что Казахстан добился высокого охвата образованием, однако в новых условиях особенно важно, какие конкретные знания и навыки получают граждане.

«Сегодня вопрос заключается не только в том, сколько лет человек проводит в системе образования, а в том, какие знания, навыки и способности он приносит в общество и на рынок труда. Это становится еще более важным в эпоху цифровой трансформации и искусственного интеллекта», – заявила Вавьерниа.

По ее словам, при уровне безработицы около 4,5% акцент постепенно смещается с количества рабочих мест на их качество, производительность и высокую добавленную стоимость.

В этой связи образование, навыки, инновации и занятость должны рассматриваться как единая цепочка развития.

Казахстан вошел в число лидеров по цифровому государству

Вавьерниа также отметила высокий уровень цифрового развития Казахстана.

По ее словам, страна входит в число 25 ведущих государств мира по индексу развития электронного правительства.

Расширилась цифровая связанность, а государственные услуги становятся все более технологичными.

«Казахстан успешно создал физическую и цифровую основу для модернизации. Следующий этап – превратить эту основу во внутренние инновации, технологические возможности и рост производительности», – сказала она.

Для этого, по мнению ПРООН, необходимо укреплять связи между наукой, университетами, бизнесом и промышленностью, а также создавать условия для разработки, коммерциализации и масштабирования технологий внутри страны.

В ПРООН отметили прогресс в энергетике

Отдельный блок выступления был посвящен энергетике и природным ресурсам.

Вавьерниа отметила, что Казахстан практически обеспечил всеобщий доступ к электроэнергии, а доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии выросла более чем в два раза – примерно до 7%.

По ее словам, дальнейшее развитие энергетики должно сочетать технологическое обновление, устойчивость и сохранение энергетической безопасности.

Аналогичный подход применяется и к водным ресурсам.

«Для Казахстана вопросы воды нельзя отделять от сельского хозяйства, продовольственной безопасности, энергетики, климата и экосистем. Именно поэтому комплексный подход становится все более важным», – отметила представитель ПРООН.

К 2050 году число пожилых людей превысит 3 млн

В рамках форума Вавьерниа также представила результаты долгосрочного сценарного моделирования развития Казахстана, проведенного ПРООН совместно с Центром Парди при Университете Денвера.

Эксперты рассмотрели пять направлений: экономический рост, человеческий капитал, институциональные реформы, климатическую устойчивость и интегрированный сценарий.

По словам Вавьерниа, моделирование показало, что наиболее устойчивые результаты достигаются тогда, когда экономический рост сопровождается развитием человеческого капитала и сильных институтов.

«Сильные институты, предсказуемость политики, подотчетность и участие граждан становятся все более важными факторами развития», – сказала она.

Отдельное внимание в исследовании уделено демографическим изменениям.

«К 2050 году число пожилых людей, по прогнозам, превысит 3 миллиона, при этом общая численность населения продолжит расти. Это изменит спрос на здравоохранение, уход, социальную защиту, инфраструктуру и занятость», – отметила Вавьерниа.

По ее словам, инвестиции в образование, здравоохранение и навыки являются не только социальной, но и экономической инвестицией, поскольку напрямую влияют на производительность и конкурентоспособность страны.

Казахстану важно заранее готовиться к будущим изменениям

В завершение представитель ПРООН обозначила несколько направлений дальнейшего развития: повышение качества образования, здравоохранения и государственных услуг, укрепление связи между человеческим капиталом и инновациями, комплексное управление природными ресурсами, а также развитие опережающего государственного управления.

«Демографические, технологические, климатические и городские трансформации уже происходят. Политика должна предвидеть эти изменения, а не реагировать на них после того, как они произошли», – подчеркнула она.

По словам Вавьерниа, следующий этап развития Казахстана будет зависеть от того, насколько одновременно будут развиваться экономика, человеческий капитал, институты и устойчивое управление природными ресурсами.

Напомним, National Think Tank Forum проходит 21 августа в Астане. Участники обсуждают устойчивое развитие, человеческий капитал, цифровую трансформацию, общественную устойчивость и позиции Казахстана в меняющемся мире.