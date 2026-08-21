«Новая Конституция ставит человеческий капитал и инновации в центр развития Казахстана» — ПРООН
В ПРООН отметили прогресс Казахстана в человеческом развитии, цифровизации, экономике и доступе к государственным услугам.
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Новая Конституция Казахстана отражает важную эволюцию видения развития страны, ставя человеческий капитал, инновации, знания и ответственное использование природных ресурсов в центр долгосрочной конкурентоспособности и устойчивого развития. Об этом на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» заявила Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, передает корреспондент BAQ.KZ.
«Новая Конституция – это важная эволюция видения развития Казахстана, которая ставит человеческий капитал, инновации, знания и ответственное использование природных ресурсов в центр долгосрочной конкурентоспособности и устойчивого развития. Она также усиливает значение сильных институтов и эффективного управления», – сказала Катаржина Вавьерниа.
По ее словам, такой подход тесно соответствует видению ПРООН в рамках Целей устойчивого развития.
Казахстан значительно улучшил показатели человеческого развития
Вавьерниа отметила существенный прогресс Казахстана в расширении доступа к услугам, инфраструктуре и экономическим возможностям.
По ее данным, с 1990 года Индекс человеческого развития Казахстана вырос более чем на 21%, что позволило стране войти в категорию государств с очень высоким уровнем человеческого развития.
Положительная динамика наблюдается и в экономике.
«За последние пять лет ВВП увеличился более чем на 55%, а ВВП на душу населения вырос почти на 45%. Это важные достижения», – отметила представитель ПРООН.
По ее словам, Казахстан сейчас переходит к следующему этапу развития, когда внимание все больше смещается от простого расширения доступа к повышению качества, производительности и долгосрочной устойчивости.
Продолжительность жизни приблизилась к 76 годам
Отдельно Вавьерниа остановилась на развитии социальной сферы.
Она отметила, что Казахстан практически ликвидировал крайнюю бедность, а продолжительность жизни увеличилась более чем на пять лет и сегодня составляет почти 76 лет.
При этом продолжается снижение материнской и детской смертности.
«Более продолжительная жизнь требует еще большего внимания к качеству здравоохранения, профилактике, здоровому старению и устойчивой системе социальной защиты», – сказала она.
По словам Вавьерниа, в дальнейшем важную роль будет играть развитие социальной мобильности, повышение качества занятости и устойчивости доходов населения.
Образование и навыки должны работать на новую экономику
Еще одним важным направлением представитель ПРООН назвала развитие человеческого капитала.
Она подчеркнула, что Казахстан добился высокого охвата образованием, однако в новых условиях особенно важно, какие конкретные знания и навыки получают граждане.
«Сегодня вопрос заключается не только в том, сколько лет человек проводит в системе образования, а в том, какие знания, навыки и способности он приносит в общество и на рынок труда. Это становится еще более важным в эпоху цифровой трансформации и искусственного интеллекта», – заявила Вавьерниа.
По ее словам, при уровне безработицы около 4,5% акцент постепенно смещается с количества рабочих мест на их качество, производительность и высокую добавленную стоимость.
В этой связи образование, навыки, инновации и занятость должны рассматриваться как единая цепочка развития.
Казахстан вошел в число лидеров по цифровому государству
Вавьерниа также отметила высокий уровень цифрового развития Казахстана.
По ее словам, страна входит в число 25 ведущих государств мира по индексу развития электронного правительства.
Расширилась цифровая связанность, а государственные услуги становятся все более технологичными.
«Казахстан успешно создал физическую и цифровую основу для модернизации. Следующий этап – превратить эту основу во внутренние инновации, технологические возможности и рост производительности», – сказала она.
Для этого, по мнению ПРООН, необходимо укреплять связи между наукой, университетами, бизнесом и промышленностью, а также создавать условия для разработки, коммерциализации и масштабирования технологий внутри страны.
В ПРООН отметили прогресс в энергетике
Отдельный блок выступления был посвящен энергетике и природным ресурсам.
Вавьерниа отметила, что Казахстан практически обеспечил всеобщий доступ к электроэнергии, а доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии выросла более чем в два раза – примерно до 7%.
По ее словам, дальнейшее развитие энергетики должно сочетать технологическое обновление, устойчивость и сохранение энергетической безопасности.
Аналогичный подход применяется и к водным ресурсам.
«Для Казахстана вопросы воды нельзя отделять от сельского хозяйства, продовольственной безопасности, энергетики, климата и экосистем. Именно поэтому комплексный подход становится все более важным», – отметила представитель ПРООН.
К 2050 году число пожилых людей превысит 3 млн
В рамках форума Вавьерниа также представила результаты долгосрочного сценарного моделирования развития Казахстана, проведенного ПРООН совместно с Центром Парди при Университете Денвера.
Эксперты рассмотрели пять направлений: экономический рост, человеческий капитал, институциональные реформы, климатическую устойчивость и интегрированный сценарий.
По словам Вавьерниа, моделирование показало, что наиболее устойчивые результаты достигаются тогда, когда экономический рост сопровождается развитием человеческого капитала и сильных институтов.
«Сильные институты, предсказуемость политики, подотчетность и участие граждан становятся все более важными факторами развития», – сказала она.
Отдельное внимание в исследовании уделено демографическим изменениям.
«К 2050 году число пожилых людей, по прогнозам, превысит 3 миллиона, при этом общая численность населения продолжит расти. Это изменит спрос на здравоохранение, уход, социальную защиту, инфраструктуру и занятость», – отметила Вавьерниа.
По ее словам, инвестиции в образование, здравоохранение и навыки являются не только социальной, но и экономической инвестицией, поскольку напрямую влияют на производительность и конкурентоспособность страны.
Казахстану важно заранее готовиться к будущим изменениям
В завершение представитель ПРООН обозначила несколько направлений дальнейшего развития: повышение качества образования, здравоохранения и государственных услуг, укрепление связи между человеческим капиталом и инновациями, комплексное управление природными ресурсами, а также развитие опережающего государственного управления.
«Демографические, технологические, климатические и городские трансформации уже происходят. Политика должна предвидеть эти изменения, а не реагировать на них после того, как они произошли», – подчеркнула она.
По словам Вавьерниа, следующий этап развития Казахстана будет зависеть от того, насколько одновременно будут развиваться экономика, человеческий капитал, институты и устойчивое управление природными ресурсами.
Напомним, National Think Tank Forum проходит 21 августа в Астане. Участники обсуждают устойчивое развитие, человеческий капитал, цифровую трансформацию, общественную устойчивость и позиции Казахстана в меняющемся мире.
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