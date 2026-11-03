Новая Конституция требует новых подходов: эксперт о приоритетах Послания

На новом этапе развития Казахстана государство и общество должны не просто адаптироваться к изменениям, но и действовать на опережение, чтобы быть готовыми к будущим вызовам. Для этого необходимо совершенствовать законодательство, развивать образование и науку, эффективно использовать искусственный интеллект и укреплять национальное единство. Такое мнение о ключевых приоритетах Послания Президента высказала профессор кафедры теории и истории государства и права, конституционного и административного права Казахского национального университета имени аль-Фараби Алуа Ибраева, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам профессора, Послание Главы государства – важный стратегический документ, определяющий основные направления деятельности государства, общества и каждого гражданина на предстоящий период. Главная особенность нынешнего Послания заключается в акценте на стратегическом развитии с опережением возникающих вызовов.

"Мир изменился. Появились новые угрозы и риски. Мир становится многополярным. Наша страна получила международное признание в качестве средней державы. Поэтому развитие нашего государства должно носить стратегически опережающий характер. На мой взгляд, именно в этом заключается основная идея нынешнего Послания", – отметила Алуа Ибраева.

Новая Конституция требует обновления законодательства

Одним из важных вопросов, поднятых в Послании Президента, профессор назвала совершенствование законотворческой деятельности.

По ее словам, на республиканском референдуме 15 марта граждане поддержали новую Конституцию. С обновлением Основного закона сформировались новые институты, начал работу Курултай. В связи с этим возникла необходимость дальнейшей модернизации законодательства.

Алуа Ибраева подчеркнула, что одним из важнейших правовых документов после Конституции является Гражданский кодекс. Он регулирует имущественные отношения граждан, вопросы, связанные с жильем, предпринимательством и частной собственностью.

По мнению профессора, по мере изменения общественных отношений должно совершенствоваться и законодательство. Особенно это касается налогового и гражданского законодательства.

"К законотворческой работе необходимо подходить очень внимательно. Законодательство должно соответствовать общественным отношениям. При необходимости его следует совершенствовать. Я согласна с позицией Главы государства о том, что новый кодекс не является документом, который принимается один раз и навсегда остается неизменным. Если этого требуют общественные отношения, необходимо рассматривать и вопрос обновления налогового и гражданского законодательства", – сказала она.

По словам эксперта, главная цель любых правовых изменений заключается в защите прав и свобод человека, его чести и достоинства. При этом законодательство должно не только учитывать происходящие в обществе изменения, но и опережать новые вызовы.

Образование и наука должны быть ориентированы на молодежь

Еще одним важным направлением Послания Президента Алуа Ибраева назвала развитие образования, науки и инноваций. По ее мнению, поскольку молодежь составляет значительную часть населения Казахстана, необходимо создавать условия для получения качественного образования, трудоустройства и уверенности в будущем.

Особое внимание профессор уделила повышению статуса педагогов. По ее словам, главная задача учителя заключается не в подготовке отчетов, а в обучении, воспитании и всестороннем развитии ребенка.

"В Послании четко обозначена необходимость повышения статуса педагогов. Нужно сократить избыточную отчетность учителей. Их главная задача – обучать и воспитывать детей, способствовать их личностному развитию. Кроме того, необходимо укреплять университетскую науку, поддерживать молодых исследователей и внедрять научные разработки в практику. Это важная задача, которая непосредственно касается и университетской науки", – подчеркнула профессор.

Искусственный интеллект должен приносить пользу человеку, а не вред

Алуа Ибраева также остановилась на вопросах цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта. По ее словам, цифровизация сегодня проникает во все сферы жизни, однако ее внедрение не должно становиться самоцелью.

Профессор считает, что цифровые технологии должны способствовать повышению эффективности экономики и совершенствованию государственного управления. Кроме того, искусственный интеллект может помочь выявлять пробелы и противоречия в законодательстве и системе управления, а также избыточные бюрократические процедуры.

"Цифровизация – не конечная цель. Прежде всего, она должна стать инструментом повышения эффективности экономики и государственного управления. Искусственный интеллект должен служить на благо человека. Он должен помогать людям, а не причинять им вред. При этом нельзя забывать, что искусственный интеллект может использоваться и в негативных целях", – отметила Алуа Ибраева.

Национальное единство и ответственность каждого гражданина

Отдельное внимание профессор уделила вопросам национального единства и гражданской ответственности, затронутым в Послании Президента. По ее мнению, в условиях геополитических и социальных изменений, происходящих в мире, единство народа Казахстана приобретает особое значение.

Алуа Ибраева напомнила, что в преамбуле Конституции особое внимание уделено единству народа Казахстана и ответственности перед будущими поколениями.

По ее словам, развитие страны, строительство дорог, совершенствование инфраструктуры и повышение качества жизни граждан – общая задача. При этом патриотизм не должен ограничиваться громкими лозунгами.

"Настоящий патриотизм проявляется не только на словах. Это созидательные дела, соблюдение законов, честный труд и бережное отношение к природе. Не случайно в нашей стране продвигаются принципы «Адал азамат», «Таза Қазақстан», «Закон и порядок». Все это направлено на развитие Казахстана и, в особенности, на повышение ответственности молодежи", – сказала она.

В завершение профессор подчеркнула необходимость практической реализации ценностей, закрепленных в Конституции. По ее мнению, ответственность за выполнение этой задачи лежит не только на государстве, но и на всем обществе и каждом гражданине.