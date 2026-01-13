Новая платформа Smart Turmys повысит эффективность работы коммунальных операторов — Минпром
Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на брифинге в правительстве рассказал о новой платформе Smart Turmys, которая позволит вывести учет и контроль коммунальных ресурсов на цифровой уровень, передает BAQ.KZ.
По его словам, платформа объединяет несколько ключевых функций: автоматизированный сбор данных с "умных" счетчиков, обработку заявок в электронном формате и контроль работы коммунальных операторов. Планируется установка 3-6 миллионов таких устройств, что обеспечит точный и прозрачный учет потребления ресурсов.
– Smart Turmys позволит централизованно проверять данные о водопотреблении и выявлять ошибки. Система работает по пяти моделям: на первом этапе технический оператор проверяет показатели и дает замечания, на втором осуществляется заключение контрактов и полная приборизация, включая передачу показаний и формирование квитанций для пользователей, — сообщил Куандык Кажкенов.
Внедрение платформы, как отмечает вице-министр, повысит прозрачность работы коммунальных операторов, позволит контролировать субъекты технических монополий и улучшит качество услуг для населения.
